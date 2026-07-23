Как очистить кэш на смартфоне, чтобы он работал быстрее и лучше: 4 способа (фото)

Чтобы смартфон работал плавно, а его память не засорялась ненужными файлами, следует регулярно чистить кэш. О том. что такое кэш и как от него правильно избавиться, расскажем ниже…

Кэш создается для ускорения работы приложений и системных процессов. Однако со временем данные накапливаются и занимают много места, уменьшая доступное пространство и замедляя работу устройства. Устаревшие или поврежденные файлы кэша могут привести к сбоям, зависаниям или некорректной работе приложений. С точки зрения безопасности, кэшированные элементы могут содержать конфиденциальную информацию и повышать риск утечки данных. Поэтому умение очищать кэш на Android-смартфоне имеет важное значение как для производительности, так и для безопасности, пишет comodo.com.

Что такое "кэш" на устройствах Android

Прежде чем перейти к инструкции, полезно понять, что именно вы очищаете и зачем. Существует три вида кэша: кэш приложений, браузера, системный кэш.

Відео дня

Кэш приложений : данные, хранящиеся отдельным приложением, такие как изображения, скрипты и временные файлы.

: данные, хранящиеся отдельным приложением, такие как изображения, скрипты и временные файлы. Системный кэш : базовый кэш ОС Android, поддерживающий производительность устройства; часто очищается через режим восстановления.

: базовый кэш ОС Android, поддерживающий производительность устройства; часто очищается через режим восстановления. Кэш браузера и файлы cookie: браузеры хранят данные веб-сайтов, чтобы страницы загружались быстрее, но эти данные также накапливаются и могут потребовать очистки.

Браузеры на смартфоне Фото: techweez.com

Что происходит при очистке кэша?

Вы удаляете временные файлы и оставшиеся фрагменты, но не личные файлы, фотографии или настройки приложений (если только вы не очистите данные). Приложение или система восстанавливают кэш по мере его повторного использования, поэтому очистка — это, скорее, задача по обслуживанию, чем разовое решение.

Знание этих различий помогает определить правильный тип кэша при устранении неполадок или выполнении технического обслуживания.

Как очистить кэш на телефоне Фото: androidpolice.com

Как очистить кэш на телефоне Android

Ниже приведены подробные методы очистки кэша для приложений, браузеров и всей системы. Выберите метод, который лучше всего подходит для вашей ситуации.

Способ 1: Очистка кэша для отдельных приложений

Это удалит временные файлы для конкретного приложения, что часто решает проблемы с задержками, сбоями или нехваткой места в памяти.

Откройте "Настройки" на вашем устройстве Android.

Перейдите в раздел "Приложения" или "Приложения и уведомления" (зависит от производителя).

При необходимости нажмите "Показать все приложения", затем выберите приложение, которое, по вашему мнению, вызывает проблемы.

Перейдите в раздел "Хранилище и кэш" (или просто "Хранилище").

Нажмите "Очистить кэш".

Совет: не стоит нажимать на "Очистить хранилище" или "Очистить данные", если вы не хотите полностью сбросить настройки приложения.

Способ 2: Очистка кэша браузера

Это очистит кэшированный контент, связанный с веб-сайтами, и поможет, если страницы загружаются некорректно или если браузер работает медленно.

Запустите Chrome на своем телефоне Android.

Нажмите на меню с тремя точками (вверху справа) — "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность".

Выберите "Очистить данные браузера".

Выберите временной интервал (например, "За все время"), установите флажок "Кэшированные изображения и файлы" (и, при необходимости, cookie/данные сайтов), затем нажмите "Очистить данные".

Очистка кэша браузера на смартфоне Фото: androidpolice.com

Способ 3: Очистка системного кэша

Некоторые устройства позволяют очистить раздел системного кэша, что может помочь после крупных обновлений ОС или при распространенных проблемах с производительностью. Этот процесс удаляет временные файлы системного уровня без удаления личных данных. Он особенно полезен, когда на нескольких устройствах наблюдается снижение производительности после обновления.

Выключите устройство.

Удерживайте определенную комбинацию кнопок (например, увеличение громкости + питание), чтобы войти в режим восстановления.

Используйте кнопки регулировки громкости, чтобы выбрать пункт "Очистить раздел кэша", нажмите кнопку питания для подтверждения.

После завершения выберите пункт "Перезагрузить систему сейчас".

Метод 4: Использование встроенных инструментов для очистки кэша

Некоторые устройства Android (например, Samsung, Xiaomi) обладают инструментами, такие как "Уход за устройством" или "Оптимизация хранилища", для очистки кэша или оптимизации хранилища за один раз.

Перейдите в "Настройки" — "Уход за устройством" (или "Батарея и уход за устройством").

Нажмите "Хранилище", затем найдите "Очистить сейчас", "Очистить кэш" или аналогичные.

Подтвердите очистку кэшированных данных в нескольких приложениях.

Память смартфона Android Фото: Android Central

Запланируйте регулярное обслуживание кэша

Установите ежемесячное или ежеквартальное окно обслуживания для очистки кэша устройства.

Используйте инструменты управления мобильными устройствами (MDM) для автоматического применения политик кэша или хранилища.

Отслеживайте устройства с большим объемом кэшированных данных и соответствующим образом оповещайте службы поддержки.

Отслеживайте тенденции использования хранилища и рост размера кэша на разных устройствах.

Настройте пороговые значения: например, если объем кэшированных данных превышает 2 ГБ или объем хранилища падает ниже 15%, запустите очистку.

Сопоставьте проблемы с производительностью устройства (медленная работа приложений, частые сбои) с ростом кэша, чтобы выявить первопричины.

Эти методы помогут вам интегрировать управление кэшем в общую программу обеспечения безопасности и управления жизненным циклом мобильных устройств.

Ранее сообщалось, почему китайские смартфоны такие дешевые. Почти все китайские бренды имеют очень конкретную цель: продажа больших объемов продукции с оптимальным соотношением цены и качества покупателям с ограниченным бюджетом.