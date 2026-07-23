Як очистити кеш на смартфоні, щоб він працював швидше й краще: 4 способи (фото)

Щоб смартфон працював плавно, а його пам’ять не захаращувалася непотрібними файлами, слід регулярно очищати кеш. Про те, що таке кеш і як правильно його видалити, розповімо нижче…

Кеш створюється для прискорення роботи додатків та системних процесів. Однак з часом дані накопичуються й займають багато місця, зменшуючи вільний простір та уповільнюючи роботу пристрою. Застарілі або пошкоджені файли кешу можуть призвести до збоїв, зависань або некоректної роботи додатків. З точки зору безпеки, кешовані елементи можуть містити конфіденційну інформацію та підвищувати ризик витоку даних. Тому вміння очищати кеш на Android-смартфоні має важливе значення як для продуктивності, так і для безпеки, пише comodo.com.

Що таке "кеш" на пристроях Android

Перш ніж перейти до інструкції, варто зрозуміти, що саме ви очищаєте і навіщо. Існує три види кешу: кеш додатків, кеш браузера та системний кеш.

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Кеш додатків : дані, що зберігаються окремим додатком, такі як зображення, скрипти та тимчасові файли.

: дані, що зберігаються окремим додатком, такі як зображення, скрипти та тимчасові файли. Системний кеш : базовий кеш ОС Android, що забезпечує продуктивність пристрою; часто очищується через режим відновлення.

: базовий кеш ОС Android, що забезпечує продуктивність пристрою; часто очищується через режим відновлення. Кеш браузера та файли cookie: браузери зберігають дані веб-сайтів, щоб сторінки завантажувалися швидше, але ці дані також накопичуються і можуть потребувати очищення.

Браузери на смартфоні Фото: techweez.com

Що відбувається під час очищення кешу?

Ви видаляєте тимчасові файли та залишки, але не особисті файли, фотографії чи налаштування програм (якщо, звичайно, ви не очистите дані). Додаток або система відновлюють кеш у міру його повторного використання, тому очищення — це, скоріше, завдання з технічного обслуговування, ніж одноразове рішення.

Знання цих відмінностей допомагає визначити правильний тип кешу під час усунення несправностей або проведення технічного обслуговування.

Як очистити кеш на телефоні Фото: androidpolice.com

Як очистити кеш на телефоні Android

Нижче наведено докладні інструкції щодо очищення кешу для програм, браузерів та всієї системи. Оберіть спосіб, який найкраще підходить для вашої ситуації.

Спосіб 1: Очищення кешу для окремих програм

Це видалить тимчасові файли для конкретного додатка, що часто вирішує проблеми із затримками, збоями або нестачею місця в пам’яті.

Відкрийте "Налаштування" на вашому пристрої Android.

Перейдіть до розділу "Додатки" або "Додатки та сповіщення" (залежить від виробника).

За потреби натисніть "Показати всі програми", а потім виберіть програму, яка, на вашу думку, спричиняє проблеми.

Перейдіть до розділу "Пам’ять та кеш" (або просто "Пам’ять").

Натисніть "Очистити кеш".

Порада: не варто натискати "Очистити сховище" або "Очистити дані", якщо ви не хочете повністю скинути налаштування програми.

Спосіб 2: Очищення кешу браузера

Це очистить кешований контент, пов’язаний із веб-сайтами, і допоможе, якщо сторінки завантажуються неправильно або якщо браузер працює повільно.

Запустіть Chrome на своєму телефоні з Android.

Натисніть на меню з трьома крапками (угорі праворуч) — "Налаштування" — "Приватність та безпека".

Виберіть "Очистити дані браузера".

Виберіть часовий інтервал (наприклад, "За весь час"), встановіть прапорець "Зображення та файли з кешу" (а також, за необхідності, файли cookie/дані веб-сайтів), а потім натисніть "Очистити дані".

Очищення кешу браузера на смартфоні Фото: androidpolice.com

Спосіб 3: Очищення системного кешу

Деякі пристрої дають змогу очистити розділ системного кешу, що може допомогти після значних оновлень ОС або у разі поширених проблем із продуктивністю. Цей процес видаляє тимчасові файли системного рівня без видалення особистих даних. Він особливо корисний, коли на кількох пристроях спостерігається зниження продуктивності після оновлення.

Вимкніть пристрій.

Утримуйте певну комбінацію кнопок (наприклад, збільшення гучності + живлення), щоб увійти в режим відновлення.

Використовуйте кнопки регулювання гучності, щоб вибрати пункт "Очистити розділ кешу", натисніть кнопку живлення для підтвердження.

Після завершення виберіть пункт "Перезавантажити систему зараз".

Спосіб 4: Використання вбудованих інструментів для очищення кешу

Деякі пристрої на базі Android (наприклад, Samsung, Xiaomi) мають такі функції, як "Догляд за пристроєм" або "Оптимізація пам’яті", що дозволяють очистити кеш або оптимізувати пам’ять за один раз.

Перейдіть у "Налаштування" — "Догляд за пристроєм" (або "Акумулятор та догляд за пристроєм").

Натисніть "Пам'ять", потім знайдіть "Очистити зараз", "Очистити кеш" або аналогічні опції.

Підтвердьте очищення кешованих даних у кількох додатках.

Пам'ять смартфона на базі Android Фото: Android Central

Заплануйте регулярне обслуговування кешу

Встановіть щомісячний або щоквартальний інтервал обслуговування для очищення кешу пристрою.

Використовуйте інструменти управління мобільними пристроями (MDM) для автоматичного застосування політик щодо кешу або сховища.

Відстежуйте пристрої з великим обсягом кешованих даних і відповідним чином повідомляйте служби підтримки.

Відстежуйте тенденції використання сховища та зростання розміру кешу на різних пристроях.

Налаштуйте порогові значення: наприклад, якщо обсяг кешованих даних перевищує 2 ГБ або обсяг сховища падає нижче 15%, запустіть очищення.

Зіставте проблеми з продуктивністю пристрою (повільна робота додатків, часті збої) зі зростанням кешу, щоб виявити першопричини.

Ці методи допоможуть вам інтегрувати управління кешем у загальну систему забезпечення безпеки та управління життєвим циклом мобільних пристроїв.

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