Чому китайські смартфони такі дешеві й за що ми їх любимо: три причини (фото)

Майже всі китайські бренди мають дуже конкретну мету: продаж великих обсягів продукції з оптимальним співвідношенням ціни та якості покупцям з обмеженим бюджетом.

Смартфони Samsung та iPhone надзвичайно популярні, проте далеко не всі можуть собі їх дозволити, тому шукають дешевші альтернативи. І коли мова заходить про бюджетні моделі, то всі одразу згадують про китайські бренди. То чому ж вони такі дешеві? Відповіді шукав експерт makeuseof.com Айюш Джалан.

Імперія BBK Electronics

OnePlus, Oppo, Vivo та Realme — усі ці бренди є дочірніми компаніями китайської BBK Electronics. Цей конгломерат став найбільшим у світі виробником смартфонів ще у 2021 році, випередивши навіть найвідоміших технологічних гігантів.

BBK не є всесвітньо відомим брендом, але його дочірні компанії швидко завоювали своє місце під сонцем у світі технологій. Настільки швидко, що суббренди цих дочірніх компаній тепер стають окремими, повноцінними незалежними компаніями, наприклад, Realme — колишній суббренд Oppo, iQOO — суббренд Vivo. Ці дочірні компанії можуть здаватися конкурентами, але вони активно співпрацюють, обмінюючись ідеями, досвідом та стратегією.

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Чим більше дочірніх компаній на ринку взаємодіють та обмінюються ресурсами й досвідом між собою, тим легше уникнути збитків. Це відбувається тому, що удар, завданий одному бренду, може бути поглинений іншими — завдяки ефекту розсіювання.

Смартфон Oppo A6L Фото: Скріншот

Як китайські бренди конкурують

Майже всі китайські бренди мають дуже конкретну мету: продаж великих обсягів продукції з оптимальним співвідношенням ціни та якості покупцям з обмеженим бюджетом. У цій меті слід виділити три ключові елементи: аудиторія, стратегія та меседж.

Аудиторія

Сучасний покупець достатньо обізнаний, щоб максимально ефективно використовувати свої кошти. Це особливо актуально на висококонкурентному азіатському ринку з його надзвичайно еластичним попитом, де китайські бренди пропонують чудове співвідношення ціни та якості, щоб завоювати репутацію.

Надзвичайно еластичний попит просто означає, що найменша зміна ціни товару має величезний вплив на кількість одиниць цього товару, на які існує попит. Китайські бренди користуються цим явищем, різко знижуючи ціни, щоб "задушити" місцеву конкуренцію, щойно виходять на новий ринок.

Стратегія

Оскільки в Азії проживає величезна кількість людей, переважно в Китаї та Індії, бренди мають перевагу, діючи за принципом "кількість". Вони можуть дозволити собі продавати пристрої з меншим прибутком, якщо ці пристрої продаватимуться у великих кількостях.

Для бюджетних брендів, таких як Redmi та Realme, отримання прибутку від апаратного забезпечення не є метою. Натомість вони отримують прибуток від вбудованої реклами та попередньо встановлених додатків. Тому логічним способом досягнення цієї мети є поширення своїх телефонів серед якомога більшої кількості людей за допомогою численних рекламних кампаній за участю знаменитостей та спонсорства заходів.

Повідомлення

Одна з найбільших переваг наявності кількох дочірніх брендів полягає в тому, що кожен із них може використовуватися для створення та просування унікального іміджу. Візьмемо, наприклад, OnePlus. На початковому етапі розвитку компанія позиціонувала себе як бренд для ентузіастів із запам’ятовуваними слоганами: "Ніколи не зупиняйся на досягнутому" та "Вбивця флагманів". Зараз, через роки, OnePlus перетворилася на масовий бренд. Суть у тому, що китайські марки, як правило, більше орієнтовані на спільноту та клієнта, що є блискучою стратегією для азіатського ринку, який швидко розвивається.

Смартфон OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Фото: Tech Advisor

Як китайські бренди економлять кошти

Виробники виграють від низької рентабельності своїх телефонів, але вони також економлять кошти, використовуючи низькі витрати на робочу силу в Китаї для зниження собівартості виробництва. Крім того, вони отримують вигоду від нижчих витрат на доставку, оскільки їхній основний цільовий ринок — це сусідні азіатські країни, такі як Індія, Непал, Бутан, Індонезія та інші. Це також спрощує створення закордонних виробничих потужностей, дозволяючи уникнути високих імпортних мит.

Уся ця економія потім передається споживачеві, завдяки чому продукт стає дешевшим. Натомість вихід на віддалені ринки, такі як США та Канада, вимагатиме набагато більших витрат на залучення клієнтів.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Чому ми купуємо китайські смартфони

Китайські бренди, звісно, не є єдиним вибором, але на ринках, що швидко розвиваються, вони досить спритно завойовують свою нішу та витісняють міжнародні бренди, іноді повністю знищуючи місцеву конкуренцію.

Однак усе має свою ціну. Якщо у вас є китайський смартфон, особливо бюджетний, важко позбутися вбудованої реклами та непотрібних програм (деякі програми взагалі неможливо вимкнути), які займають пам’ять і призводять до погіршення роботи операційної системи. Крім того, у технологічній галузі зростає занепокоєння щодо стеження китайських брендів за своїми користувачами, про що свідчить конфлікт між США та Китаєм і заборона Huawei у 2019 році.

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