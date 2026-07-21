Топ 3 смартфони з камерами, кращими за Pixel 10: Samsung Galaxy, Oppo та iPhone (фото)

До рейтингу увійшли смартфони Samsung Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Ultra та iPhone 17 Pro.

Є щонайменше три альтернативи, які можна розглянути, якщо потрібен смартфон із камерою, який нічим не поступається, а то й перевершує Pixel 10. До списку увійшли моделі від таких конкурентів, як Samsung, Apple та Oppo, пише bgr.com.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Камери смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений квадрокамерою: 200-мегапіксельною ширококутною, 10-мегапіксельною телеоб'єктивом із 3-кратним оптичним зумом, 50-мегапіксельною телеоб'єктивною з 5-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельною надширококутною. На додаток до них розташована 12-мегапіксельна ширококутна селфі-камера. Смартфон може знімати відео з роздільною здатністю до 8K зі швидкістю 24 або 30 кадрів на секунду, чого не може Pixel.

Відео дня

Він також має зручну функцію стабілізації відео під назвою Horizon Lock, яка намагається підтримувати один і той самий рівень відео незалежно від того, як ви рухаєте або перевертаєте пристрій, наприклад, як стабілізатор. Тестувальникам сподобалася універсальна система камери телефону, яка "робить чудові знімки в будь-яких умовах". Журнал PC Mag також протестував пристрій і назвав його "неймовірно потужною платформою для фото- та відеозйомки".

Galaxy S26 Ultra також пропонує кілька розширених режимів відеозйомки для тих, хто хотів би краще контролювати свої відео. Однак нагадаємо, що цей телефон не з дешевих: базова модель із 256 ГБ пам’яті коштує від 1100 доларів, що на 500 доларів дорожче, ніж Pixel 10.

iPhone 17 Pro

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Як і Pixel 10, iPhone 17 Pro також оснащений потрійною задньою камерою. Він має ширококутний об'єктив на 48 Мп, телеоб'єктив на 48 Мп із 4-кратним оптичним зумом та надширококутний об'єктив на 48 Мп. На передній панелі розташована одна 18-мегапіксельна селфі-камера. У тестах пристрій "показав неймовірно хороші результати в усіх ситуаціях", і це багато що говорить про його можливості зйомки.

Тестувальники виявили, що iPhone 17 Pro знімає трохи краще, ніж Samsung Galaxy S25 Ultra та Pixel 10 Pro. Інші оглядачі також високо оцінили можливості iPhone 17 Pro щодо зйомки відео, а TechRadar назвав його "інструментом професійного відеооператора". З іншого боку, Android Authority заявив, що це найкращий телефон для зйомки відео, відзначивши наявність надійної стабілізації навіть при 4-кратному зумі. Серед особливостей, які роблять камеру iPhone 17 Pro кращою, ніж у Pixel 10, — можливість зйомки у форматі ProRes RAW, а також відео 4K Dolby Vision зі швидкістю до 120 кадрів на секунду.

ProRes RAW особливо цікавий тим, хто хоче використовувати телефон для відеозйомки, оскільки він надає більше можливостей для контролю під час редагування відеоматеріалу. Однак iPhone 17 Pro коштує від 1099 доларів, що на 500 доларів дорожче, ніж Pixel 10. На щастя, у базовій моделі він пропонує 256 ГБ пам’яті, що вдвічі більше, ніж у Pixel 10, і загалом є більш преміальним продуктом.

Oppo Find X9 Ultra

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Oppo Find X9 Ultra входить до числа найкращих смартфонів, якщо йдеться про фото- та відеозйомку. За даними PetaPixel, камера Find X9 Ultra "перевершує найкращі камери Apple, Samsung і Google", а сам телефон "скоріше є камерою, яка випадково вбудована в телефон, ніж навпаки". Це дуже висока оцінка пристрою. Звісно, секрет полягає в грамотному виборі об’єктивів. На відміну від Pixel 10, цей пристрій оснащений квадрокамерою.

Задня камера складається з 200-мегапіксельного ширококутного об'єктива, 200-мегапіксельного телеоб'єктива (з 3-кратним оптичним зумом), 50-мегапіксельного телеоб'єктива (з 10-кратним оптичним зумом) та 50-мегапіксельного надширококутного об'єктива, а на передній панелі розташована 50-мегапіксельна селфі-камера. Вже за одними лише характеристиками Find X9 Ultra перевершує Pixel 10, оскільки здатний знімати відео у роздільній здатності 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, тоді як останній може знімати лише 4K. Цей телефон також може знімати відео у форматі Dolby Vision HDR у роздільній здатності 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду, чого немає у Pixel.

Він також пропонує ширший діапазон оптичного зуму — до 10x. На жаль, Oppo Find X9 Ultra коштує дуже дорого — 2000 доларів.

Раніше повідомлялося, що користувачі розповіли, скільки працюють планшети. За відгуками власників, очікуваний термін експлуатації відповідає більшості Android-смартфонів. Це означає, що планшетом можна користуватися від 3 до 5 років.