Топ-3 телефона с камерами лучше, чем у Pixel 10: Samsung Galaxy, Oppo и iPhone (фото)

В рейтинг попали смартфоны Samsung Galaxy S26 Ultra, Oppo Find X9 Ultra и iPhone 17 Pro.

Есть как минимум три альтернативы, которые можно рассмотреть, если нужен камерофон ничем не хуже, или даже лучше, чем Pixel 10. В список вошли модели от таких конкурентов, как Samsung, Apple и Oppo, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Камеры смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен квадрокамерой: 200-мегапиксельной широкоугольной, 10-мегапиксельной телеобъективной с 3-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельной телеобъективной с 5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной. В дополнение к ним расположена 12-мегапиксельная широкоугольная селфи-камера. Смартфон может снимать видео в разрешении до 8K со скоростью 24 или 30 кадров в секунду, чего не может Pixel.

Відео дня

Он также имеет удобную функцию стабилизации видео под названием Horizon Lock, которая пытается поддерживать один и тот же уровень видео независимо от того, как вы двигаете или переворачиваете устройство, например, как стабилизатор. Тестировщикам понравилась универсальная система камерофона, которая "делает отличные снимки в любых условиях". Журнал PC Mag также протестировал устройство и назвал его "невероятно мощной платформой для фото- и видеосъемки".

Galaxy S26 Ultra также предлагает несколько расширенных режимов видеосъемки для тех, кто хотел бы лучше контролировать свои видео. Однако, напомним, что этот телефон не из дешевых: базовая модель с 256 ГБ памяти стоит от 1100 долларов, что на 500 долларов дороже, чем Pixel 10.

iPhone 17 Pro

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Как и Pixel 10, iPhone 17 Pro также оснащен тройной задней камерой. Он имеет широкоугольный объектив на 48 Мп, телеобъектив на 48 Мп с 4-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив на 48 Мп. На передней панели расположена одна 18-мегапиксельная селфи-камера. В тестах устройство "показало невероятно хорошие результаты во всех ситуациях", и это многое говорит о его возможностях съемки.

Тестировщики обнаружили, что iPhone 17 Pro немного лучше снимает, чем Samsung Galaxy S25 Ultra и Pixel 10 Pro. Другие обозреватели также хвалили возможности iPhone 17 Pro по съемке видео, а TechRadar назвал его "инструментом профессионального видеооператора". С другой стороны, Android Authority заявил, что это лучший телефон для съемки видео, отметив наличие надежной стабилизации даже при 4-кратном зуме. Среди особенностей, которые делают камеру iPhone 17 Pro лучше, чем у Pixel 10, — возможность съемки в формате ProRes RAW, а также видео 4K Dolby Vision со скоростью до 120 кадров в секунду.

ProRes RAW особенно интересен тем, кто хочет использовать телефон для видеосъемки, поскольку он предоставляет больше контроля при редактировании видеоматериала. Однако iPhone 17 Pro стоит от 1099 долларов, что на 500 долларов больше, чем Pixel 10. К счастью, в базовой модели он предлагает 256 ГБ памяти, что вдвое больше, чем у Pixel 10, и в целом представляет собой более премиальный продукт.

Oppo Find X9 Ultra

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Oppo Find X9 Ultra входит в число лучших телефонов, когда речь идет о фото- и видеосъемке. По данным PetaPixel, камера Find X9 Ultra "превосходит лучшие камеры Apple, Samsung и Google", и сам телефон "скорее представляет собой камеру, которая случайно встроена в телефон, чем наоборот". Это очень высокая оценка устройства. Конечно, секрет кроется в грамотном выборе объективов. В отличие от Pixel 10, это устройство оснащено квадрокамерой.

Задняя камера состоит из 200-мегапиксельного широкоугольного объектива, 200-мегапиксельного телеобъектива (с 3-кратным оптическим зумом), 50-мегапиксельного телеобъектива (с 10-кратным оптическим зумом) и 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, а на передней панели расположена 50-мегапиксельная селфи-камера. Уже по одним только характеристикам Find X9 Ultra превосходит Pixel 10, поскольку способен снимать видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду, в то время как последний может снимать только 4K. Этот телефон также может снимать видео в формате Dolby Vision HDR в разрешении 4K 60 кадров в секунду, чего нет у Pixel.

Он также предлагает более широкий диапазон оптического зума до 10x. К сожалению, Oppo Find X9 Ultra стоит очень дорого — 2000 долларов.

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