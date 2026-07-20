5 лет и все: пользователи рассказали, сколько работают планшеты на ОС Android (фото)

По отзывам владельцев, ожидаемый срок службы соответствует большинству Android-смартфонов. Это означает, использовать планшет можно от 3 до 5 лет.

Существует множество планшетов на Android, более мощных, чем iPad Mini, которые можно приобрести за ту же цену или дешевле. Насколько они надежны и сколько в среднем служат, рассказывает bgr.com.

По отзывам владельцев, ожидаемый срок службы соответствует большинству Android-смартфонов. Это означает, использовать планшет можно от 3 до 5 лет. Один пользователь сообщил, что его Samsung S7+ отлично работал в течение 5 лет. В той же ветке Reddit владелец сказал, что планшеты Tab S и S7 (оба Samsung) могут прослужить от 3 до 4 лет. Пользователь даже похвалил планшеты среднего ценового сегмента, такие как Samsung S9 FE, утверждая, что они служат не менее 3 лет.

Відео дня

Похоже, это тенденция в интернете. Один из пользователей Reddit утверждает, что многие планшеты (независимо от цены) могут прослужить от 5 до 7 лет с точки зрения аппаратной части. Другой комментатор добавил, что ожидаемый срок службы — это психологический фактор, пропорциональный тому, насколько быстро вы начинаете чрезмерно концентрироваться на его недостатках, но подтвердил, что 4-5 лет — это разумный срок.

Планшет OnePlus Pad 2 Фото: OnePlus

Что выходит из строя первым?

В целом, аппаратная часть более надежна. Пользователь Reddit MadCow333, владевший несколькими планшетами "безымянных" производителей, сообщает лишь о нескольких аппаратных сбоях, таких как поломка портов. Однако пользователь поднял вопрос о разнице между долговечностью и функциональностью. По его словам, планшет неизбежно теряет свою быстродействие по мере того, как обновления программного обеспечения становятся все более требовательными.

В общем-то, это неудивительно. Например, при изучении срока службы телефонов Motorola многие пользователи сообщали, что проблема заключается в короткой поддержке программного обеспечения, а не в аппаратной части. То же самое и с планшетами. По словам одного пользователя Reddit, его мать пользовалась Samsung Galaxy A5 около 8 лет. Ей пришлось отказаться от устройства, потому что, когда ОС устарела, она не могла обновлять такие приложения, как Chrome.

Вот сколько служат планшеты на Android. Если хорошо за ним ухаживать (особенно за батареей, как выразился один пользователь), то он прослужит как минимум 3-5 лет. Однако в конечном итоге его все равно придется заменить, когда операционная система выйдет из строя. Учитывая, что мощное устройство можно купить примерно за 250 долларов, это на самом деле неплохая сделка, по крайней мере, с точки зрения срока службы.

Ранее сообщалось, что такое технология QLED для телевизоров. Технология квантовых точек (QLED) разрабатывалась с 2001 года, и кадмий был ключевым материалом. Однако это вещество вредит экологии. В 2014 году Samsung выяснила, как производить материал на основе квантовых точек без кадмия