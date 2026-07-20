5 років і все: користувачі розповіли, скільки працюють планшети на ОС Android (фото)

За відгуками власників, очікуваний термін експлуатації відповідає більшості Android-смартфонів. Це означає, що планшетом можна користуватися від 3 до 5 років.

Існує безліч планшетів на Android, потужніших за iPad Mini, які можна придбати за ту саму ціну або дешевше. Наскільки вони надійні та скільки в середньому служать, розповідає bgr.com.

За відгуками власників, очікуваний термін експлуатації відповідає більшості Android-смартфонів. Це означає, що планшетом можна користуватися від 3 до 5 років. Один користувач повідомив, що його Samsung S7+ чудово працював протягом 5 років. У тій самій гілці Reddit власник зазначив, що планшети Tab S і S7 (обидва Samsung) можуть прослужити від 3 до 4 років. Користувач навіть похвалив планшети середнього цінового сегмента, такі як Samsung S9 FE, стверджуючи, що вони служать не менше 3 років.

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Схоже, це тенденція в інтернеті. Один із користувачів Reddit стверджує, що багато планшетів (незалежно від ціни) можуть прослужити від 5 до 7 років з точки зору апаратної частини. Інший коментатор додав, що очікуваний термін служби — це психологічний фактор, пропорційний тому, наскільки швидко ви починаєте надмірно зосереджуватися на його недоліках, але підтвердив, що 4–5 років — це розумний термін.

Планшет OnePlus Pad 2 Фото: OnePlus

Що виходить з ладу першим?

Загалом, апаратна частина є більш надійною. Користувач Reddit MadCow333, який мав кілька планшетів "безіменних" виробників, повідомляє лише про кілька апаратних збоїв, таких як поломка портів. Однак користувач порушив питання щодо різниці між довговічністю та функціональністю. За його словами, планшет неминуче втрачає свою швидкість роботи в міру того, як оновлення програмного забезпечення стають дедалі вимогливішими.

Загалом, це не дивно. Наприклад, під час дослідження терміну експлуатації телефонів Motorola багато користувачів повідомляли, що проблема полягає в короткому терміні підтримки програмного забезпечення, а не в апаратній частині. Те саме стосується й планшетів. За словами одного користувача Reddit, його мати користувалася Samsung Galaxy A5 близько 8 років. Їй довелося відмовитися від пристрою, оскільки, коли ОС застаріла, вона не могла оновлювати такі додатки, як Chrome.

Ось скільки служать планшети на Android. Якщо добре доглядати за ним (особливо за батареєю, як висловився один користувач), то він прослужить щонайменше 3–5 років. Однак зрештою його все одно доведеться замінити, коли операційна система вийде з ладу. З огляду на те, що потужний пристрій можна купити приблизно за 250 доларів, це насправді непогана угода, принаймні з точки зору терміну служби.

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