Почему китайские смартфоны такие дешевые и за что мы их любим: три причины (фото)

Почти все китайские бренды имеют очень конкретную цель: продажа больших объемов продукции с оптимальным соотношением цены и качества покупателям с ограниченным бюджетом.

Смартфоны Samsung и iPhone невероятно популярны, однако далеко не все могут себе их позволить, и потому ищут альтернативы подешевле. И когда речь заходит о бюджетных моделях, то все тут же вспоминают о китайских брендах. Так почему же они такие дешевые? Ответы искал эксперт makeuseof.com Айюш Джалан.

Империя BBK Electronics

OnePlus, Oppo, Vivo и Realme — все эти бренды являются дочерними компаниями китайской BBK Electronics. Данный конгломерат стал крупнейшим в мире производителем смартфонов еще в 2021 году, превзойдя даже самых известных технологических гигантов.

BBK не является всемирно известным брендом, но его дочерние компании быстро завоевали места под солнцем в мире технологий. Настолько быстро, что суббренды этих дочерних компаний теперь становятся отдельными, полноценными независимыми компаниями, например, Realme — бывший суббренд Oppo, iQOO — суббренд Vivo. Эти дочерние компании могут казаться конкурентами, но они активно сотрудничают, обмениваясь идеями, опытом и стратегией.

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Чем больше дочерних компаний на рынке общаются и обмениваются ресурсами и опытом друг с другом, тем легче избежать убытков. Это происходит потому, что удар, нанесенный одному бренду, может быть поглощен другими — рассеивая эффект.

Смартфон Oppo A6L Фото: Скриншот

Как китайские бренды конкурируют

Почти все китайские бренды имеют очень конкретную цель: продажа больших объемов продукции с оптимальным соотношением цены и качества покупателям с ограниченным бюджетом. В этой цели следует отметить три ключевых элемента: аудитория, стратегия и месседж.

Аудитория

Современный покупатель достаточно образован, чтобы максимально эффективно использовать свои средства. Это особенно актуально на высококонкурентном азиатском рынке с его сверхэластичным спросом, где китайские бренды предлагают отличное соотношение цены и качества, чтобы завоевать репутацию.

Сверхэластичный спрос просто означает, что минимальное изменение цены продукта оказывает огромное влияние на количество востребованных единиц этого продукта. Китайские бренды пользуются этим явлением, резко снижая цены, чтобы "задушить" местную конкуренцию, как только выходят на новый рынок.

Стратегия

Поскольку в Азии проживает огромное количество людей, в основном, в Китае и Индии, бренды имеют преимущество, играя по принципу "количество". Они могут позволить себе продавать устройства с меньшей прибылью, если устройства будут продаваться в больших количествах.

Для бюджетных брендов, вроде Redmi и Realme, получение прибыли от аппаратного обеспечения не является целью. Вместо этого они получают прибыль от встроенной рекламы и предустановленных приложений. Поэтому логичный способ достижения этой цели — доставить свои телефоны как можно большему числу людей, используя множество рекламных кампаний с участием знаменитостей и спонсорство мероприятий.

Месседж

Одно из самых больших преимуществ наличия нескольких дочерних брендов заключается в том, что каждый из них может использоваться для создания и продвижения уникального имиджа. Возьмем, к примеру, OnePlus. На начальном этапе развития компания позиционировала себя как бренд для энтузиастов с запоминающимися слоганами: "Никогда не останавливайся на достигнутом" и "Убийца флагманов". Сейчас, спустя годы, OnePlus превратилась в массовый бренд. Суть в том, что китайские марки, как правило, больше ориентированы на сообщество и клиента, что является блестящей стратегией для быстро развивающегося азиатского рынка.

Смартфон OnePlus Nord CE 4 Lite 5G Фото: Tech Advisor

Как китайские бренды экономят средства

Производители выигрывают от низкой рентабельности своих телефонов, но они также экономят средства, используя низкие затраты на рабочую силу в Китае для снижения себестоимости производства. Кроме того, они получают выгоду от более низких затрат на доставку, поскольку их основной целевой рынок — это близлежащие азиатские страны, такие как Индия, Непал, Бутан, Индонезия и другие. Это также упрощает создание зарубежных производственных мощностей, позволяя избежать высоких импортных пошлин.

Вся эта экономия затем передается потребителю, делая продукт дешевле. В сравнении с этим, выход на отдаленные рынки, такие как США и Канада, потребует гораздо больших затрат на привлечение клиентов.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Почему мы покупаем китайские смартфоны

Китайские бренды, конечно, не являются единственным выбором, но на быстрорастущих рынках они довольно шустро завоевывают свою нишу и вытесняют международные бренды, иногда полностью уничтожая местную конкуренцию.

Однако все имеет свою цену. Если у вас есть китайский смартфон, особенно бюджетный, трудно избавиться от встроенной рекламы и ненужных программ (некоторое ПО вообще нельзя отключить), которые занимают память и приводят к ухудшению работы операционной системы. Кроме того, в технологической индустрии растет обеспокоенность по поводу слежки китайских брендов за своими пользователями, о чем свидетельствует конфликт между США и Китаем и запрет Huawei в 2019 году.

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