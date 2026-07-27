Смартфоны с лучшими чипами: эксперты сравнили Snapdragon 8 Elite Gen 5 с Dimensity 9500
Из этого обзора вы узнаете, какие смартфоны получили чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а какие — Dimensity 9500, и какой из процессоров оказался самым продуктивным.
Эксперты NanoReview сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (с графикой Adreno 840) и MediaTek Dimensity 9500 (Mali-G1 Ultra MP12). Они назвали преимущества и недостатки каждого чипа.
Производительность процессоров
В тестах одноядерного и многоядерного процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил оценку в 99 баллов. Конкурент, Dimensity 9500, немного отстал, получив 95 баллов.
Игровая производительность графического процессора в играх и OpenCL/Vulkan показала, что Dimensity 9500 лучше справляется с нагрузкой. Он набрал 99 баллов, тогда как Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил чуть меньше — 96 баллов.
Время автономной работы. Тут эксперты оценивали эффективность энергопотребления. Snapdragon 8 Elite Gen 5 немного уступил конкуренту, получив оценку 92. Dimensity 9500 — 93.
Общая оценка от тестировщиков NanoReview такая: Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 97 баллов, Dimensity 9500 — 96 баллов.
Основные отличия и преимущества чипов
Плюсы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5:
- На 10% более высокая тактовая частота процессора (4610 против 4210 МГц)
- Показывает лучший (до 13%) результат в AnTuTu 11 – 3942K против 3485K
Достоинства MediaTek Dimensity 9500:
- Более высокая частота графического процессора (~43%)
- На 43% лучше справляется с вычислениями с плавающей запятой
- Лучшая архитектура набора инструкций
Смартфоны с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
При выборе нового смартфона, обращайте внимание, на каком процессоре он работает. Snapdragon 8 Elite Gen 5 установлен в таких флагманских моделях, как:
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 8
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
- OPPO Find X9 Ultra
- OnePlus 15
- vivo X300 Ultra
- iQOO 15
- iQOO 15 Apex
- realme GT 8 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
Смартфоны с чипом MediaTek Dimensity 9500
Процессор MediaTek Dimensity 9500 имеется под капотом у следующих моделей:
- vivo X300
- vivo X300 Pro
- vivo X Fold 6
- vivo X300s
- OPPO Find X9
- OPPO Find X9 Pro
- OPPO Find X9s Pro
- iQOO 15T 5G
- Honor Magic 8 Pro
- Xiaomi 17T Pro
- Redmi K90 Max
- OnePlus Ace 6 Ultra
Ранее писали, что телефоны Samsung перешли на кремний-углеродные батареи. Это нововведение поможет конкурировать с Google и Apple, которые пока не используют аккумуляторы такого типа, а также порадуют покупателей, т.к. смогут обеспечить лучшую автономность, но без подвоха не обошлось.