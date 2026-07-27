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Смартфоны с лучшими чипами: эксперты сравнили Snapdragon 8 Elite Gen 5 с Dimensity 9500

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Фото: theverge.com

Из этого обзора вы узнаете, какие смартфоны получили чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а какие — Dimensity 9500, и какой из процессоров оказался самым продуктивным.

Эксперты NanoReview сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (с графикой Adreno 840) и MediaTek Dimensity 9500 (Mali-G1 Ultra MP12). Они назвали преимущества и недостатки каждого чипа.

Производительность процессоров

В тестах одноядерного и многоядерного процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил оценку в 99 баллов. Конкурент, Dimensity 9500, немного отстал, получив 95 баллов.

Игровая производительность графического процессора в играх и OpenCL/Vulkan показала, что Dimensity 9500 лучше справляется с нагрузкой. Он набрал 99 баллов, тогда как Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил чуть меньше — 96 баллов.

Время автономной работы. Тут эксперты оценивали эффективность энергопотребления. Snapdragon 8 Elite Gen 5 немного уступил конкуренту, получив оценку 92. Dimensity 9500 — 93.

Відео дня

Общая оценка от тестировщиков NanoReview такая: Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 97 баллов, Dimensity 9500 — 96 баллов.

смартфон с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Смартфон с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Фото: Android Authority

Основные отличия и преимущества чипов

Плюсы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5:

  • На 10% более высокая тактовая частота процессора (4610 против 4210 МГц)
  • Показывает лучший (до 13%) результат в AnTuTu 11 – 3942K против 3485K

Достоинства MediaTek Dimensity 9500:

  • Более высокая частота графического процессора (~43%)
  • На 43% лучше справляется с вычислениями с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора инструкций
Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8
Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8
Фото: phonearena.com

Смартфоны с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

При выборе нового смартфона, обращайте внимание, на каком процессоре он работает. Snapdragon 8 Elite Gen 5 установлен в таких флагманских моделях, как:

  • Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Fold 8
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
  • OPPO Find X9 Ultra
  • OnePlus 15
  • vivo X300 Ultra
  • iQOO 15
  • iQOO 15 Apex
  • realme GT 8 Pro
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
vivo X300 Pro
Смартфон vivo X300 Pro
Фото: Vivo

Смартфоны с чипом MediaTek Dimensity 9500

Процессор MediaTek Dimensity 9500 имеется под капотом у следующих моделей:

  • vivo X300
  • vivo X300 Pro
  • vivo X Fold 6
  • vivo X300s
  • OPPO Find X9
  • OPPO Find X9 Pro
  • OPPO Find X9s Pro
  • iQOO 15T 5G
  • Honor Magic 8 Pro
  • Xiaomi 17T Pro
  • Redmi K90 Max
  • OnePlus Ace 6 Ultra

Ранее писали, что телефоны Samsung перешли на кремний-углеродные батареи. Это нововведение поможет конкурировать с Google и Apple, которые пока не используют аккумуляторы такого типа, а также порадуют покупателей, т.к. смогут обеспечить лучшую автономность, но без подвоха не обошлось.