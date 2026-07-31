Смартфони Samsung втрачають популярність: що не так із гаджетами компанії у 2026 році (фото)

Компанія Samsung Electronics опублікувала фінансовий звіт за другий квартал (Q2) 2026 року. Показники неприємно здивували.

На тлі рекордного прибутку напівпровідникового напрямку мобільний підрозділ бренду вперше за всю свою історію зафіксував збиток, повідомляє SamMobile.

Фінансові показники та причини збитків

Підрозділ Samsung DX (Device eXperience), що об'єднує виробництво смартфонів, побутової техніки та телевізорів, зафіксував сумарний збиток у розмірі близько 800 млрд вон (~$544 млн). Основна частка цієї суми припала на підрозділ Samsung MX, що відповідає за смартфони, планшети, смарт-годинники та інші пристрої, що носяться — його збиток становив близько 700 млрд вон (~$476 млн).

Головним фактором зниження маржинальності став різкий стрибок цін на чіпи оперативної пам'яті та сховища, що призвело до подорожчання виробництва. Мобільному бізнесу не допомогла навіть оптимізація витрат та усунення фокусу на продаж дорогих флагманів лінійки Galaxy S26.

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Лінійка Samsung Galaxy S26 не врятувала ситуацію Фото: sammobile.com

Показники інших підрозділів

Сегменти Visual Display (VD) і Digital Appliances (DA), що випускають телевізори, монітори та побутову техніку, завершили квартал із сумарним збитком у 10 млрд вон (~$6,8 млн).

Єдиним прибутковим напрямком у складі Device eXperience став підрозділ Harman, що спеціалізується на автомобільних цифрових системах та аудіообладнанні (бренди JBL, Harman Kardon, AKG, Bang & Olufsen Automotive). Воно принесло компанії 400 млрд вон (~$272 млн) чистого прибутку.

Аналітики попереджають, що за збереження високих цін на напівпровідники тиск на маржинальність смартфонів Samsung збережеться і в наступні місяці.

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