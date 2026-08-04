Лучший смартфон среднего класса с емкой батареей: опыт использования POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max — мощный смартфон, ориентированный на геймеров и ценителей емкой батареи. Что говорят эксперты в обзоре гаджета спустя длительное время тестирования?

Главными фишками телефона стали аккумулятор емкостью 8500 мАч, быстрый чипсет Dimensity 9500s, большой дисплей и настраиваемая светодиодная подсветка на тыльной панели, пишет Gizchina. Приводим выводы обозревателя.

Дизайн, подсветка и защита

Аппарат выполнен в отлично собранном корпусе со стеклянной задней панелью и матовой алюминиевой рамкой. Несмотря на емкую АКБ, вес устройства составил 218 граммов при толщине 8,2 мм. Главный элемент дизайна — два светодиодных кольца вокруг модулей камер. Они поддерживают 8 цветов, пульсируют в такт музыке и выступают в роли настраиваемого индикатора уведомлений и звонков.

Корпус POCO X8 Pro Max получил комбо-защиту от воды и пыли сразу по четырем стандартам: IP66, IP68, IP69 и IP69K (смартфон выдерживает не только погружение в воду, но и мойку под высокой температурой). Лицевая панель — 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 2772x1280 пикселей, частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 3500 нит и ШИМ-затемнением 3840 Гц. Для безопасной эксплуатации во время дождя предусмотрена технология работы с мокрым дисплеем, а под стекло встроен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев.

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Вердикт категории: установлена AMOLED-панель высокого качества с отличной яркостью, корпус исполнен приятно и обладает всеми стандартами защиты. Из минусов: для некоторых пользователей диагональ 6,83 дюйма может быть великоватой.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Производительность и результаты тестов

Основой POCO X8 Pro Max выступает субфлагманский 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500s с графикой Arm Mali-G925 MC12, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ хранилища UFS 4.1.

Смартфон демонстрирует высочайшую скорость работы и плавность в играх с поддержкой трассировки лучей. При этом тесты на троттлинг показывают, что под длительной 100% нагрузкой система сбрасывает частоты процессора для предотвращения перегрева корпуса.

Основной блок состоит из 50 Мп сенсора Light Fusion 600 (f/1.5) с оптической стабилизацией (OIS) и 8 Мп ультраширокоугольного модуля. Телеобъектив отсутствует, поэтому зум выполняется цифровым кропом. Камера снимает детализированные дневные фото, но уступает полноценным камерофонам.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: PhoneArena

В тестах воспроизведения видео и веб-серфинга смартфон выдает почти 20 часов активного экрана. На практике аккумулятора на 8500 мАч стабильно хватает на 2–3 дня работы.

100-ваттный адаптер восстанавливает заряд от 0 до 50% за 25 минут, а полный цикл зарядки занимает 56 минут. Также поддерживается обратная проводная зарядка устройств (наушников, часов).

Вердикт категории: для среднего класса оснащение у телефона очень хорошее. POCO X8 Pro Max предлагает высокую производительность в сочетании с емким аккумулятором.

Другие особенности POCO X8 Pro Max

Смартфон поставляется Android 16 с оболочкой HyperOS 3. В оснащение входят стереодинамики, ИК-порт, NFC, Bluetooth 6.0 и порт USB Type-C (со скоростью передачи данных USB 2.0). Беспроводная зарядка в модели отсутствует.

Обновления ПО будут приходить 4 года (номерные версии ОС), а патчи безопасности — 6 лет.

100-ваттная зарядка Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Плюсы и минусы POCO X8 Pro Max

Преимущества:

Отличное быстродействие почти флагманского уровня

Аккумулятор на 2+ дня и быстрая зарядка

Большой и яркий AMOLED-дисплей с ШИМ 3840 Гц

Недостатки:

Базовый уровень фотовозможностей (нормальная основная камера, все остальные — так себе)

Некоторый троттлинг присутствует (снижение производительности под длительной высокой нагрузкой).

Экран блокировки Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Цена POCO X8 Pro Max в Украине:

POCO X8 Pro Max 12/256GB — 31 199 грн

POCO X8 Pro Max 12/512GB — 33 799 грн

Ранее сообщалось, что состоялся релиз доступного смартфона Poco M8 Power с батареей 8000 мАч.