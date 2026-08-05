Акумулятор на 8500 мА·год та екран 8000 ніт: Huawei випустила стильний смартфон середнього класу

Huawei представила смартфон Nova 16 SE з ємним акумулятором та вражаючою піковою яскравістю дисплея.

Ця новинка стала п'ятою та останньою моделлю в серії Nova 16 і вирізняється підтримкою супутникового зв'язку Beidou, пише Gizmochina.

Екран, захист та зв'язок

Смартфон отримав плоский 6,84-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2756x1272 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та ШІМ-затемненням 1440 Гц. Задня панель виготовлена зі скловолокна, а рамка — з алюмінієвого сплаву. Корпус пристрою захищений від води та пилу за чотирма стандартами: IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Апаратною основою гаджета є фірмовий процесор Kirin 8020 у поєднанні з накопичувачем об’ємом до 512 ГБ. Пристрій працює під управлінням операційної системи HarmonyOS 6.1. До комплектації увійшли модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, інфрачервоний порт, технологія Star Flash 2.0 та підтримка обміну повідомленнями через супутники Beidou.

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Кольори та дизайн Huawei Nova 16 SE Фото: Huawei

Камери, автономність та ціна Huawei Nova 16 SE

На задній панелі розташована подвійна камера: основний 50-мегапіксельний сенсор RYYB (1/1,56 дюйма) з оптичною стабілізацією (OIS) та додатковий модуль Red Maple для точної передачі кольорів. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 8500 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 66 Вт. Незважаючи на великий акумулятор, товщина корпусу становить 7,98 мм, а вага — 229 грамів. За звук відповідають подвійні лінійні динаміки 1115, а для розблокування використовується бічний сканер відбитків пальців.

Смартфон уже надійшов у продаж на ринку Китаю в чорному (Starry Black), білому (Sky White), помаранчевому (Dawn Orange) та рожевому (Sakura Sky) кольорах.

Ціни:

Huawei Nova 16 SE 128 ГБ — 2499 юанів (~$370)

Huawei Nova 16 SE 256 ГБ — 2699 юанів (~400 доларів)

Huawei Nova 16 SE 512 ГБ — 3199 юанів (~475 доларів)

Раніше повідомлялося, що бренд Poco офіційно представив смартфон Poco M8 Power з акумулятором ємністю 8000 мА·год та AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц.