Аккумулятор на 8500 мАч и экран 8000 нит: Huawei выпустила стильный телефон среднего класса

Huawei показала смартфон Nova 16 SE с емкой батареей и впечатляющей пиковой яркостью дисплея.

Новинка стала пятой и последней моделью в серии Nova 16 и выделяется поддержкой спутниковой связи Beidou, пишет Gizmochina.

Экран, защита и связь

Смартфон получил плоский 6,84-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2756x1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-затемнением 1440 Гц. Задняя панель выполнена из стекловолокна, а рамка — из алюминиевого сплава. Корпус устройства защищен от воды и пыли сразу по четырем стандартам: IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Аппаратной основой гаджета выступает фирменный процессор Kirin 8020 в связке с накопителем объемом до 512 ГБ. Аппарат работает под управлением операционной системы HarmonyOS 6.1. В оснащение вошли модули Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, инфракрасный порт, технология Star Flash 2.0 и поддержка обмена сообщениями через спутники Beidou.

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Цвета и дизайн Huawei Nova 16 SE Фото: Huawei

Камеры, автономность и цена Huawei Nova 16 SE

На тыльной стороне расположена двойная камера: основной 50-мегапиксельный сенсор RYYB (1/1,56 дюйма) с оптической стабилизацией (OIS) и дополнительный модуль Red Maple для точной цветопередачи. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт. Несмотря на крупную батарею, толщина корпуса составляет 7,98 мм при весе 229 граммов. За звук отвечают двойные линейные динамики 1115, а для разблокировки используется боковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон уже поступил в продажу на рынке Китая в черном (Starry Black), белом (Sky White), оранжевом (Dawn Orange) и розовом (Sakura Sky) цветах.

Цены:

Huawei Nova 16 SE 128 ГБ — 2499 юаней (~$370)

Huawei Nova 16 SE 256 ГБ — 2699 юаней (~$400)

Huawei Nova 16 SE 512 ГБ — 3199 юаней (~$475)

Ранее сообщалось, что бренд Poco официально представил смартфон Poco M8 Power с аккумулятором на 8000 мАч и AMOLED-экраном 120 Гц.