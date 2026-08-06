Смартфони з найкращим процесором за свою ціну: топ-3 моделі літа 2026 року (фото)

Знайти флагманський процесор можна навіть серед смартфонів середнього класу.

Фокус підібрав три моделі бренду POCO з найкращим співвідношенням ціни та продуктивності на ринку.

POCO F8 Pro

Смартфон POCO F8 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2510x1156 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, ШІМ 2560 Гц та захисним склом Gorilla Glass 7i. Смартфон побудований на практично топовому 3-нм чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1. Корпус захищений від води за стандартом IP68, а стереодинаміки налаштовані інженерами Bose. У бенчмарку AnTuTu 11 модель набирає 3 023 050 балів.

Смартфон POCO F8 Pro Фото: gsmarena.com

Комплект камер включає основний модуль на 50 Мп з OIS, 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 2,5-кратним оптичним зумом та 8-мегапіксельний ультраширококутний сенсор. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Акумулятор ємністю 6210 мА·год підтримує 100-ватну дротову зарядку (від 0 до 100% за 37 хвилин) та 22,5-ватну реверсивну зарядку для аксесуарів.

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Ціна в Україні:

POCO F8 Pro 12/256 ГБ — 24 999 грн

POCO F8 Pro 12/512 ГБ — 27 999 грн

POCO X8 Pro Max

Смартфон POCO X8 Pro Max оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, PWM-затемненням 3840 Гц та піковою яскравістю 3500 ніт. За швидкодію відповідає 3-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 9500s у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1. Корпус пристрою отримав максимальний захист за стандартами IP68/IP69K. У тесті AnTuTu 11 пристрій демонструє результат у 2 791 128 балів.

Смартфон Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Задній блок камер складається з основного 50-мегапіксельного сенсора з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельного надширококутного модуля. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 8500 мА·год підтримує 100-ватну швидку зарядку, яка за 24 хвилини заряджає батарею до 50%.

Ціна в Україні:

POCO X8 Pro Max 12/256 ГБ — 31 199 грн

POCO X8 Pro Max 12/512 ГБ — 33 799 грн

POCO X8 Pro

Смартфон POCO X8 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 2756x1268 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, ШІМ 3840 Гц та захисним склом Gorilla Glass 7i. Апаратну базу становить 4-нанометровий чіпсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та швидкісним накопичувачем UFS 4.1. Корпус захищений за стандартом IP68/IP69K. У тесті AnTuTu 11 пристрій набирає 2 074 721 балів.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: YouTube

Камера оснащена основним об'єктивом на 50 Мп з OIS та надширококутним датчиком на 8 Мп. Акумулятор ємністю 6500 мА·год повністю заряджається за 48 хвилин за допомогою 100-ватного мережевого адаптера, а також підтримує зворотну дротову зарядку потужністю 27 Вт.

Ціна в Україні:

POCO X8 Pro 8/256 ГБ — 23 399 грн

POCO X8 Pro 8/512 ГБ — 25 599 грн

Раніше повідомлялося, що смартфон POCO F6 залишається чудовим вибором за свою ціну у 2026 році на тлі подорожчання нових моделей.

Також Фокус писав про 5 смартфонів, які вийдуть до кінця 2026 року.