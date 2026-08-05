5 смартфонів, які вийдуть до кінця 2026 року: що цікавого запропонують ці моделі (фото)

У другому півріччі очікуйте виходу на ринок iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro, Oppo Find X10 Pro, Redmi Note 17 Pro і, звісно, iPhone Fold.

Ми всі чекаємо на "розкладний смартфон" від Apple, ще більш круті функції штучного інтелекту та, звісно, ємні акумулятори, завдяки яким смартфони зможуть працювати цілими днями без підзарядки. "Фокус" підібрав для вас 5 новинок, прем’єри яких відбудуться у другому півріччі.

iPhone 18 Pro / Max

Компанія Apple, як завжди, презентує свої новинки у вересні, однак не всі. Справа в тому, що базова версія iPhone 18 буде представлена навесні наступного року. А основна увага приділяється флагману лінійки з позначкою Pro Max. Саме він має стати хітом продажів.

Смартфони iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Технічні характеристики:

процесор: 2-нанометровий Apple A20 Pro.

Екран: 6,9 дюймів, OLED.

Камери: основний модуль із змінною механічною діафрагмою, оновлений перископ, фронтальна на 24 Мп.

Акумулятор: 5235 мА·год.

Модем: 5G Apple C2

Пам'ять: 12 ГБ/256 ГБ

Ціна: близько 1500 доларів

Відео дня

На ціну вплине подорожчання процесора та флеш-пам’яті. Експерти з GF Securities вважають, що моделі Pro коштуватимуть на 200–300 доларів дорожче, ніж їхні попередники. Іншими словами, модель із 256 ГБ пам’яті продаватиметься за ціною 1500 доларів. Минулого року така модель коштувала 1200 доларів.

Google Pixel 11 Pro / XL

Рендер смартфона Pixel 11 Pro Фото: Android Headlines

Вже незабаром, 12 серпня, ми побачимо нові смартфони від компанії Google з розширеними функціями штучного інтелекту та вбудованими нейромережевими алгоритмами, "чистим" Android і вдосконаленим асистентом.

Технічні характеристики:

Процесор: Tensor G6.

Екран: 6,7 дюймів, LTPO AMOLED, частота оновлення до 120 Гц.

Камери: потрійна з оновленим основним сенсором та покращеною постобробкою за допомогою штучного інтелекту для нічної зйомки.

Ціна: від 1200 євро

З тих самих причин смартфони цієї лінійки цього року подорожчають на 100 євро. За Pixel 11 Pro на 256 ГБ доведеться заплатити 1200 євро. Модель XL обійдеться аж у 1 400 євро.

iPhone Fold (Ultra)

Рендер складаного смартфона iPhone Fold Фото: X (Twitter)

Перший "розкладний" смартфон Apple — це, мабуть, найочікуваніший продукт 2026 року на ринку мобільних телефонів. Він буде оснащений iOS 27 для роботи в режимі планшета. Згідно з попередніми даними, він матиме форм-фактор "книжка" і конкуруватиме з Motorola, Samsung, Google та Huawei. Модель презентують у вересні.

Технічні характеристики:

Екрани: внутрішній — 7,8 дюйма, зовнішній — 5,5 дюйма.

Конструкція: титановий шарнір із повністю безшовною технологією складання.

ОС: iOS 27.

Ціна: від 1 200 до 2 320 доларів (версія на 12/256 ГБ), 2 900 доларів (версія на 1 ТБ).

Redmi Note 17 Pro

Смартфони Redmi Note 17 Pro Фото: Xiaomi

Наприкінці вересня — на початку серпня відбудеться презентація цього смартфона з фантастичним акумулятором ємністю до 9000 мА·год. Модель також отримає систему охолодження, щоб запобігти троттлінгу під час заряджання такого ємного акумулятора, тож пристрій не перегріватиметься. Але ще більше дивує його ціна…

Технічні характеристики:

Процесор: енергоефективний середнього рівня від MediaTek.

Акумулятор: 8500–9000 мА·год.

Ціна: від 340 до 400 доларів.

Oppo Find X10 Pro

Смартфон Oppo Find X10 Pro Фото: gsmarena.com

Компанія Oppo випустить новинку наприкінці осені цього року. Основна камера, розроблена спільно з Hasselblad, буде оснащена двома перископічними модулями для оптичного зуму 3x і 6x та сенсором Sony LYT-900.

Технічні характеристики:

Процесор: MediaTek Dimensity 9500 або Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Екран: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, частота оновлення 144 Гц.

Акумулятор: 6800 мА·год.

Зарядка: надшвидка дротова зарядка SuperVOOC 120 Вт і бездротова 50 Вт.

Система рідинного охолодження: є.

Ціна: від 1 050 до 1 150 доларів за версію 12/256 ГБ, 1 400 доларів за версію 1 ТБ.

Раніше ми писали про смартфони з акумуляторами ємністю до 10 000 мА·год. Моделі Xiaomi 17 Max, OnePlus Nord 6, Redmi Note 17 Pro, Honor Power 2 та iQOO Z11 визнані найкращими за показником автономної роботи.