Смартфони з акумуляторами ємністю до 10 000 мА·год 2026 року: найкращі моделі (фото)

Моделі Xiaomi 17 Max, OnePlus Nord 6, Redmi Note 17 Pro, Honor Power 2 та iQOO Z11 визнано найкращими за показником автономності.

Наразі бренди використовують кремній-вуглецеві елементи, вдосконалену систему охолодження та агресивні налаштування дисплея, щоб зробити час автономної роботи головною функцією. Нижче представлені найкращі телефони з акумуляторами ємністю 8000 мА·год і більше: від камерофонів до потужних пристроїв, орієнтованих на ігри, пише gizmochina.com.

Xiaomi 17 Max

Зазвичай у телефонах із великими акумуляторами доводилося жертвувати іншими флагманськими функціями заради зниження витрат або оптимізації внутрішнього простору. Xiaomi 17 Max уникає цього, позиціонуючи себе як пристрій преміум-класу, який просто має акумулятор ємністю 8000 мА·год.

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Смартфон Xiaomi 17 Max Фото: gsmarena.com

Модель, що працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащена 6,9-дюймовим OLED-дисплеєм 1,5K LTPO, пікова яскравість якого сягає 3500 ніт. Xiaomi також вдалося впровадити надійну систему камер, використовуючи триоб'єктивну систему під брендом Leica з 200-мегапіксельним основним сенсором і перископічним телеоб'єктивом з роздільною здатністю 50 МП.

Він також підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Цей пристрій призначений для тих, хто хоче займатися першокласною фотографією.

OnePlus Nord 6

Бренд застосовує дещо інший підхід, поєднуючи кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 9000 мА·год із сильним акцентом на штучний інтелект. Працюючи на базі Snapdragon 8s Gen 4, він оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц та оперативною пам'яттю об'ємом до 12 ГБ.

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus інтегрував у OxygenOS 16 набір інструментів штучного інтелекту, тісно пов’язаних із Google Gemini. Сюди входять такі функції, як інтелектуальний простір для впорядкування особистих даних та переадресація дзвінків у режимі реального часу.

Телефон також підтримує Aqua Touch 2.0, що дозволяє дисплею залишатися чутливим навіть у разі намокання, а також оснащений функцією швидкої зарядки потужністю 80 Вт для більш швидкого заряджання

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro робить акцент на довговічності та міцності. За середньою ціною він оснащений акумулятором ємністю 9000 мА·год у поєднанні з енергоефективним процесором Snapdragon 6s Gen 4.

Цей телефон створений для суворих умов. Він має класи захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K, що свідчить про його високу стійкість до пилу, занурення у воду та навіть струменів води під високим тиском.

Смартфон Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Він також підтримує зворотну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт, що дозволяє використовувати його великий акумулятор для заряджання інших пристроїв, таких як бездротові навушники або додатковий телефон. Щоб розвіяти побоювання щодо погіршення стану акумулятора, Xiaomi пропонує покупцям, які вперше купують цей акумулятор, 5-річну гарантію на його оновлення, що робить його надійним вибором для тривалого використання.

Honor Power 2

Хоча акумулятор ємністю 8000 мА·год вражає, Honor розширила межі ще далі з Power 2, інтегрувавши акумулятор ємністю 10 080 мА·год. Лише кілька років тому для акумулятора такого розміру знадобилося б товсте й важке шасі. Завдяки кремній-вуглецевій технології четвертого покоління Power 2 важить усього 216 г і має товщину менше 8 мм.

Смартфон Honor Power 2 Фото: Скриншот

Смартфон оснащений процесором MediaTek Dimensity 8500 Elite та 6,79-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Він також має комплексні сертифікати довговічності, зокрема клас захисту IP69K та захист від падінь SGS.

Для користувачів, які працюють у віддалених районах або просто хочуть максимально подовжити час між зарядками, Honor Power 2 пропонує ємність, яка раніше була притаманна лише спеціалізованим зовнішнім акумуляторам.

iQOO Z11

iQOO Z11 — ще один сильний претендент у категорії 9000 мА·год, зокрема, з акумулятором ємністю 9020 мА·год. Пристрій працює на базі MediaTek Dimensity 8500, оснащений 6,83-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц і підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт.

Смартфон iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO доповнює ємний акумулятор програмною оптимізацією для підвищення ефективності. Він також оснащений потужною основною камерою з роздільною здатністю 50 МП та OIS. Це дуже збалансований пристрій, якому вдається утримувати вагу до 216,5 г, незважаючи на великий вбудований акумулятор.

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