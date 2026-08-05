Чому ламаються холодильники: які моделі експерти визнали найгіршими у 2026 році (відео)

Найчастіше ремонту потребують смарт-холодильники від Samsung та LG, за що доводиться платити понад 1000 доларів. Експерти вважають, що краще вже вибрати простіший пристрій.

Сучасні холодильники коштують досить дорого, проте мають безліч функцій. Найпопулярніша з них — льодогенератор на дверцятах для охолодження напоїв та води. Однак, як повідомляє Frugal Choice, саме такі моделі ламаються найчастіше.

Чому ламаються холодильники

Власники пристроїв Samsung та LG частіше за інших звертаються до ремонтних майстерень через несправність холодильників, йдеться у відео на YouTube. Таку саму статистику наводить і видання Consumer Reports. Згідно з його даними, кожен третій холодильник із льодогенератором виходить з ладу протягом 5 років експлуатації.

Причина банальна — тепле повітря, що потрапляє у відсік для заморожування льоду. У результаті утворюється конденсат, який замерзає та блокує роботу системи.

Відео дня

Експерти Frugal Choice рекомендують використовувати звичайну форму для заморожування та формування кубиків льоду. Або ж можна придбати холодильник, у якого льодогенератор розташований усередині морозильної камери.

Які холодильники не варто купувати

YouTube-канал Industrial Decay повідомляє, що найбільші проблеми з льодогенераторами найчастіше виникають у холодильниках південнокорейської компанії Samsung. Згідно з наведеними даними, майже 30% користувачів із США зверталися до сервісних центрів саме зі скаргами на дверні льодогенератори. За ремонт власникам доводилося платити від 200 до 400 доларів.

У конкурента, бренду LG, теж не все гладко. Лінійні інверторні компресори (система, в якій поршень рухається по прямій завдяки електромагнітному полю без обертового двигуна та шатунного механізму, а потужність регулюється інвертором. Такий компресор забезпечує стиснення та циркуляцію холодоагенту, — прим. ред.) виходять з ладу протягом кількох років експлуатації. Найприкріше, що їхній ремонт коштує дуже дорого — від 600 до 1200 доларів.

Американська компанія GE також потрапила в немилість. Фахівці запевняють, що її моделі Frigidaire ненадійні — користувачі часто скаржаться на витік фреону (холодоагенту). А все тому, що ізоляція дверей залишає бажати кращого.

Більше того, так звані "розумні" холодильники будь-якої марки страждають від періодичних збоїв у роботі програмного забезпечення та датчиків, що, знову ж таки, вимагає ремонту.

Який холодильник — найкращий?

Гадаємо, ви вже й самі здогадалися, який… Звісно, той, що простіший! Звичайний пристрій із морозильною камерою зверху або знизу, без льодогенераторів, екранів, датчиків, функцій штучного інтелекту, Wi-Fi та інших "наворотів". Усі перераховані вище бренди, а також Bosch, Beko, Gorenje, Haier, Indesit, Midea, Whirlpool у 2026 році випускають такі холодильники. Вони працюють до 15 років без жодної поломки.

Раніше повідомлялося, що холодильник споживає за рік стільки ж енергії, скільки лампа за 5 років. Сучасні холодильники в Україні споживають від 0,5 до 1,2 кВт·год електроенергії на добу. Річне споживання двокамерних нових моделей становить від 210 до 470 кВт·год.