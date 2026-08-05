Почему холодильники ломаются: какие модели эксперты назвали худшими в 2026 году (видео)

Чаще всего ремонта требуют смарт-холодильники от Samsung и LG, за что приходится платить более 1000 долларов. Лучше уж выбрать устройство попроще, считают эксперты.

Современные холодильники стоят достаточно дорого, однако предлагают множество функций. Самая востребованная — ледогенератор на двери для охлаждения напитков и воды. Однако, как сообщает Frugal choise, именно такие модели ломаются чаще всего.

Почему ломаются холодильники

Владельцы устройств Samsung и LG чаще других обращаются в ремонтные мастерские из-за того, что холодильники неисправны, говорится в youtube-ролике. Такую же статистику приводит и издание Consumer Reports. Согласно его данным, каждый третий холодильник с ледогенератором выходит из строя в течение 5 лет эксплуатации.

Причина банальна — теплый воздух, попадающий в отсек заморозки льда. В итоге, образуется конденсат, который замерзает и блокирует работу системы.

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Эксперты Frugal choise рекомендуют пользоваться обычной формочкой для заморозки и формирования кубиков льда. Либо же можно купить холодильник, у которого ледогенератор расположен внутри морозильной камеры.

Какие холодильники не стоит покупать

YouTube-канал Industrial Decay сообщает, что большие проблемы с ледогенераторами возникают чаще всего у холодильников южнокорейской компании Samsung. Почти 30% пользователей из США, согласно приведенным данным, обращались с проблемами в сервисные центры именно с жалобой на дверные ледогенераторы. За ремонт владельцам приходилось платить от 200 до 400 долларов.

У конкурента, бренда LG, тоже не все гладко. Линейные инверторные компрессоры (система, где поршень двигается по прямой благодаря электромагнитному полю без вращательного мотора и шатунного механизма, мощность регулируется инвертором. Такой компрессор обеспечивает сжатие и циркуляцию хладагента, — прим. ред.) ломаются в течение нескольких лет эксплуатации. Самое обидное, что их починка стоит очень дорого — от 600 до 1200 долларов.

Американская компания GE тоже попала в опалу. Специалисты уверяют, что ее модели Frigidaire ненадежны — пользователи часто жалуются на утечку фреона (хладагента). А все потому, что изоляция дверей оставляет желать лучшего.

Более того, так называемые смарт-холодильники любой марки страдают от периодических сбоев в работе ПО и сенсоров, что опять же требует ремонта.

Какой холодильник — лучший?

Думаем, вы уже и сами догадались, какой… Конечно тот, который проще! Обычное устройство с морозилкой вверху или внизу, без ледогенераторов, экранов, датчиков, ИИ-функций, Wi-Fi и прочих "наворотов". Все вышеперечисленные бренды, а также Bosch, Beko, Gorenje, Haier, Indesit, Midea, Whirlpool в 2026 году производят такие холодильники. Они работают до 15 лет без единой поломки.

Ранее писали о том, холодильник потребляет за год столько же энергии, сколько лампа за 5 лет. Современные холодильники в Украине потребляют от 0,5 до 1,2 кВт·ч электроэнергии в сутки. Годовое потребление двухкамерных новых моделей составляет от 210 до 470 кВт·ч.