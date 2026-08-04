Ваш холодильник потребляет за год столько же энергии, сколько лампа за 5 лет (фото)

Современные холодильники в Украине потребляют от 0,5 до 1,2 кВт·ч электроэнергии в сутки. Годовое потребление двухкамерных новых моделей составляет от 210 до 470 кВт·ч.

На долю холодильников и морозильных камер приходится около 8% потребления электроэнергии в доме. Понимание того, сколько электроэнергии потребляет холодильник, помогает оценить затраты, но не всегда дает представление о его мощности, пишет издание slashgear.com.

Что такое мощность холодильника

Например, мощность обычно указывается в ваттах, а энергия — в ватт-часах. Мощность — это показатель того, сколько энергии требуется устройству для выполнения возложенной на него задачи. "Сердцем" холодильника является компрессор: он расходует энергию на сжатие хладагента и его циркуляцию по системе, поддерживая необходимую температуру в камерах. Мощность, требуемая компрессору для этой работы, измеряется в ваттах или амперах.

Відео дня

Знание силы тока (в амперах), потребляемого холодильником, помогает принять обоснованное решение о выборе параметров электрической цепи или мощности генератора, необходимого для работы прибора во время отключения электричества. Существует множество видов холодильников, в которых используются разные типы компрессоров, что влияет на их энергопотребление. Стандартная модель холодильника с верхним расположением морозильной камеры обычно рассчитана на ток 3–6 ампер при напряжении 120 В (без учета пускового тока, необходимого для запуска компрессора).

Современный холодильник Фото: Digital Trends

От чего зависит энергопотребление

Энергопотребление холодильника зависит от его размера, типа, функциональных особенностей и условий эксплуатации. Холодильники часто классифицируют по типам: мини-холодильники, модели с верхним или нижним расположением морозильной камеры, двухдверные (Side-by-Side), коммерческие модели. Такая классификация дает общее представление о требованиях к мощности, но эти данные не являются абсолютными.

Современный холодильник Side-by-Side, установленный на кухне, может потреблять меньше энергии, чем старая или компактная модель. Тип и размер компрессора оказывают наибольшее влияние на энергопотребление; в холодильниках могут использоваться различные виды компрессоров. К ним относятся как проверенные временем поршневые модели, так и линейные или инверторные компрессоры, отличающиеся более высоким механическим КПД. На расход электроэнергии также влияют холодопроизводительность компрессора (измеряемая в БТЕ/ч — BTU/h) и мощность его электродвигателя (в лошадиных силах). Чтобы узнать эти параметры, необходимо изучить заводскую табличку на самом компрессоре, поскольку многие производители не указывают эти данные в технических характеристиках изделия.

Важную роль играют и условия эксплуатации холодильника. Такие факторы, как температура окружающей среды, наличие надлежащей вентиляции, соблюдение минимальных отступов от стен, частота открывания и закрывания дверцы, а также своевременное техническое обслуживание, определяют нагрузку на компрессор при поддержании заданной температуры.

Важную роль играют и условия эксплуатации холодильника Фото: Pixels

Сколько потребляет холодильник?

В Украине бытовые холодильники работают от однофазной сети напряжением 230 В. Производители редко указывают потребляемую мощность в ваттах, однако в технических требованиях к конкретной модели обычно приводятся значения силы тока и необходимый номинал в амперах автоматического выключателя. Большинство компрессоров имеют показатель максимального тока при длительной работе, который иногда также указывается производителем.

Сила тока (амперы) — это не то же самое, что мощность (ватты), однако она позволяет оценить энергопотребление холодильника. Для моделей с верхним расположением морозильной камеры и холодильников типа Side-by-Side типичным является ток силой 0,7 до 1,3 А (при напряжении сети 230 В). Для определения точной мощности необходимо измерить силу тока во время работы холодильника, а затем умножить напряжение на силу тока (В × А = Вт).

Современные холодильники в Украине потребляют от 0,5 до 1,2 кВт·ч электроэнергии в сутки (около 15–35 кВт·ч в месяц). Годовое потребление двухкамерных новых моделей составляет от 210 до 470 кВт·ч, тогда как старые или крупные устройства могут расходовать до 1,5–2 кВт·ч в сутки.