Ваш холодильник споживає за рік стільки ж енергії, як лампа за 5 років (фото)

Сучасні холодильники в Україні споживають від 0,5 до 1,2 кВт·год електроенергії на добу. Річне споживання двохкамерних нових моделей становить від 210 до 470 кВт·год.

На частку холодильників та морозильних камер припадає близько 8% споживання електроенергії у будинку. Розуміння того, скільки електроенергії споживає холодильник, допомагає оцінити витрати, але не завжди дає уявлення про його потужність, пише видання slashgear.com.

Що таке потужність холодильника

Наприклад, потужність зазвичай вказується у ватах, а енергія — у ват-годинах. Потужність — це показник того, скільки енергії потрібно пристрою для виконання покладеного на нього завдання. "Серцем" холодильника є компресор: він витрачає енергію на стиск холодоагенту та його циркуляцію за системою, підтримуючи необхідну температуру в камерах. Потужність, необхідна компресору цієї роботи, вимірюється у ватах чи амперах.

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Знання сили струму (в амперах), споживаного холодильником, допомагає прийняти обґрунтоване рішення щодо вибору параметрів електричного ланцюга або потужності генератора, необхідного для роботи приладу під час відключення електрики. Існує безліч видів холодильників, у яких використовуються різні типи компресорів, що впливає на їхнє енергоспоживання. Стандартна модель холодильника з верхнім розташуванням морозильної камери зазвичай розрахована на струм 3-6 ампер при напрузі 120 В (без урахування пускового струму, необхідного для запуску компресора).

Сучасний холодильник Фото: Digital Trends

Від чого залежить енергоспоживання

Енергоспоживання холодильника залежить від його розміру, типу, функціональних особливостей та умов експлуатації. Холодильники часто класифікують за типами: міні-холодильники, моделі з верхнім або нижнім розташуванням морозильної камери, дводверні (Side-by-Side), комерційні моделі. Така класифікація дає загальне уявлення про вимоги до потужності, але ці дані є абсолютними.

Сучасний холодильник Side-by-Side, встановлений на кухні, може споживати менше енергії, ніж стара або компактна модель. Тип і розмір компресора мають найбільший вплив на енергоспоживання; у холодильниках можуть використовуватись різні види компресорів. До них відносяться як перевірені часом поршневі моделі, так і лінійні або інверторні компресори, що відрізняються вищим механічним ККД. На витрату електроенергії також впливають холодопродуктивність компресора (вимірювана в БТЕ/год — BTU/h) і потужність його двигуна (у кінських силах). Щоб дізнатися ці параметри, необхідно вивчити заводську табличку на компресорі, оскільки багато виробників не вказують ці дані в технічних характеристиках виробу.

Важливу роль відіграють умови експлуатації холодильника. Такі фактори, як температура навколишнього середовища, наявність належної вентиляції, дотримання мінімальних відступів від стін, частота відчинення та закривання дверцят, а також своєчасне технічне обслуговування визначають навантаження на компресор при підтримці заданої температури.

Важливу роль відіграють умови експлуатації холодильника. Фото: Pixels

Скільки споживає холодильник?

В Україні побутові холодильники працюють від однофазної мережі напругою 230 В. Виробники рідко вказують споживану потужність у ВАТ, проте в технічних вимогах до конкретної моделі зазвичай наводяться значення сили струму та необхідний номінал в амперах автоматичного вимикача. Більшість компресорів мають показник максимального струму під час тривалої роботи, який іноді також вказується виробником.

Сила струму (ампери) — це не те саме, що потужність (вати), проте вона дозволяє оцінити енергоспоживання холодильника. Для моделей з верхнім розташуванням морозильної камери та холодильників типу Side-by-Side типовим є струм силою 0,7 до 1,3 А (при напрузі мережі 230 В). Для визначення точної потужності необхідно виміряти силу струму під час роботи холодильника, а потім помножити напругу силу струму (В × А = Вт).

Сучасні холодильники в Україні споживають від 0,5 до 1,2 кВт·год електроенергії на добу (близько 15–35 кВт·год на місяць). Річне споживання двохкамерних нових моделей становить від 210 до 470 кВт·год, тоді як старі або великі пристрої можуть витрачати до 1,5-2 кВт·год на добу.