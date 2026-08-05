Смартфоны с аккумуляторами емкостью до 10 000 мАч 2026 года: лучшие модели (фото)

Модели Xiaomi 17 Max, OnePlus Nord 6, Redmi Note 17 Pro, Honor Power 2 и iQOO Z11 признаны самыми лучшими в плане автономной работы.

В настоящее время бренды используют кремний-углеродные элементы, усовершенствованное охлаждение и агрессивную настройку дисплея, чтобы превратить время автономной работы в главную функцию. Ниже представлены лучшие телефоны с аккумуляторами емкостью 8000 мАч и более: от камерофонов до мощных устройств, ориентированных на игры, пишет gizmochina.com.

Xiaomi 17 Max

Традиционно телефоны с большими аккумуляторами использовали другие флагманские функции для снижения затрат или управления внутренним пространством. Xiaomi 17 Max избегает этого, позиционируя себя как устройство премиум-класса, которое просто имеет аккумулятор емкостью 8000 мАч.

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Смартфон Xiaomi 17 Max Фото: gsmarena.com

Модель, работающая на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащена 6,9-дюймовым OLED-дисплеем 1,5K LTPO, пиковая яркость которого достигает 3500 нит. Xiaomi также удалось внедрить надежную систему камер, используя трехобъективную установку под брендом Leica с 200-мегапиксельным основным датчиком и перископическим телеобъективом с разрешением 50 МП.

Он также поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Это устройство для тех, кто хочет заниматься первоклассной фотографией.

OnePlus Nord 6

Бренд использует несколько иной подход, сочетая кремний-углеродный аккумулятор емкостью 9000 мАч с сильным акцентом на искусственный интеллект. Работающий на базе Snapdragon 8s Gen 4, он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 165 Гц и оперативной памятью объемом до 12 ГБ.

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus интегрировал в OxygenOS 16 набор инструментов искусственного интеллекта, тесно связанных с Google Gemini. Сюда входят такие функции, как интеллектуальное пространство для организации персональных данных и перевода звонков в режиме реального времени.

Телефон также поддерживает Aqua Touch 2.0, что позволяет дисплею оставаться отзывчивым при намокании, а также оснащен функцией быстрой зарядки мощностью 80 Вт для более быстрой зарядки

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro делает упор на долговечность и прочность. По средней цене он оснащен аккумулятором емкостью 9000 мАч в паре с энергоэффективным процессором Snapdragon 6s Gen 4.

Этот телефон создан для суровых условий. Он имеет классы защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K, что означает его высокую устойчивость к пыли, погружению в воду и даже струям воды под высоким давлением.

Смартфон Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Он также поддерживает обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, что позволяет использовать его большую батарею для подзарядки других устройств, таких как беспроводные наушники или дополнительный телефон. Чтобы развеять опасения по поводу ухудшения состояния аккумулятора, Xiaomi предлагает покупателям, впервые приобретающим аккумулятор, 5-летнюю гарантию на его обновление, что делает его надежным выбором для длительного использования.

Honor Power 2

Хотя аккумулятор емкостью 8000 мАч впечатляет, Honor продвинула границы еще дальше с Power 2, интегрировав аккумулятор емкостью 10 080 мАч. Всего несколько лет назад для аккумулятора такого размера потребовалось бы толстое и тяжелое шасси. Благодаря кремний-углеродной технологии четвертого поколения Power 2 весит всего 216 г и имеет толщину менее 8 мм.

Смартфон Honor Power 2 Фото: Скриншот

Телефон оснащен процессором MediaTek Dimensity 8500 Elite и 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Он также имеет комплексные сертификаты долговечности, в том числе класс защиты IP69K и защиту от падений SGS.

Для пользователей, которые работают в отдаленных районах или просто хотят максимально увеличить время между зарядками, Honor Power 2 предлагает емкость, которая ранее была зарезервирована для специализированных внешних аккумуляторов.

iQOO Z11

iQOO Z11 — еще один сильный претендент в категории 9000 мАч, в частности, с ячейкой емкостью 9020 мАч. Устройство работает на базе MediaTek Dimensity 8500, оснащено 6,83-дюймовым дисплеем с частотой 165 Гц и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Смартфон iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO дополняет большую батарею программной оптимизацией для повышения эффективности. Он также оснащен мощной основной камерой с разрешением 50 МП и OIS. Это очень сбалансированное устройство, которому удается удерживать вес до 216,5 г, несмотря на большую внутреннюю батарею.

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