5 смартфонов, которые выйдут до конца 2026 года: что интересного предложат модели (фото)

Во вором полугодии ожидайте выхода на рынок iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro, Oppo Find X10 Pro, Redmi Note 17 Pro и, конечно, iPhone Fold.

Мы все ожидаем "раскладушку" от Apple, еще более крутых функций ИИ и, конечно, емких батарей, которые смогут позволить смартфонам работать днями без подзарядки. Фокус собрал для вас 5 новинок, чьи премьеры состоятся во втором полугодии.

iPhone 18 Pro / Max

Компания Apple, традиционно, покажет свои новинки в сентябре, однако не все. Дело в том, что базовая версия iPhone 18 будет презентована весной следующего года. Ставка же делается на флагмана линейки с маркировкой Pro Max. Именно он должен стать хитом продаж.

Смартфоны iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Технические характеристики:

процессор: 2-нанометровый Apple A20 Pro.

Экран: 6,9 дюймов, OLED.

Камеры: основной модуль с переменной механической диафрагмой, обновленный перископ, фронтальная на 24 Мп.

Аккумулятор: 5235 мАч.

Модем: 5G Apple C2

Память: 12 ГБ/256 ГБ

Цена: около 1500 долларов

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На цену повлияет подорожание процессора и флеш-памяти. Эксперты из GF Securities считают, что модели Pro будут стоить дороже на 200–300 долларов, чем их предшественники. Иными словами, модель с 256 ГБ памяти будет продаваться по цене 1500 долларов. В прошлом году такая стоила 1200 долларов.

Google Pixel 11 Pro / XL

Рендер смартфона Pixel 11 Pro Фото: Android Headlines

Уже скоро, 12 августа, мы увидим новые смартфоны от компании Google с расширенными ИИ-функциями и внедренными нейросетевыми алгоритмами, чистой Android и улучшенным ассистентом.

Технические характеристики:

Процессор: Tensor G6.

Экран: 6,7 дюймов, LTPO AMOLED, частота обновления до 120 Гц.

Камеры: тройная с обновленным основным сенсором и улучшенной постобработкой ИИ для ночной съемки.

Цена: от 1200 евро

Все по тем же причинам смартфоны линейки в этом году подорожают на 100 евро. За Pixel 11 Pro на 256 ГБ придется выложить 1200 евро. Модель XL потянет на все 1 400 евро.

iPhone Fold (Ultra)

Рендер складного смартфона iPhone Fold Фото: X (Twitter)

Первая "раскладушка" Apple, наверное, самый ожидаемый продукт 2026 года на рынке мобильных телефонов. Ее оснастят iOS 27 для работы в режиме планшета. Согласно предварительным данным, он получит форм-фактор "книжка" и будет конкурировать с Motorola, Samsung, Google, Huawei. Модель представят в сентябре.

Технические характеристики:

Экраны: внутренний 7,8 дюйма, внешний — 5,5 дюйма.

Конструкция: титановый шарнир с полностью бесшовной технологией складывания.

ОС: iOS 27.

Цена: от 1 200 до 2 320 долларов (версия на 256 ГБ), 2900 долларов (версия 1 ТБ).

Redmi Note 17 Pro

Смартфоны Redmi Note 17 Pro Фото: Xiaomi

В конце сентября — начале августа будет презентован этот смартфон с фантастической батареей максимум на 9000 мАч. Модель также получит под капот систему охлаждения для предотвращения троттлинга во время зарядки столь емкого аккумулятора, так что аппарат перегреваться не будет. Но еще больше удивляет его цена…

Технические характеристики:

Процессор: энергоэффективный среднего уровня от MediaTek.

Аккумулятор: 8500–9000 мАч.

Цена: от 340 до 400 долларов.

Oppo Find X10 Pro

Смартфон Oppo Find X10 Pro Фото: gsmarena.com

Компания Oppo выпустит новинку в конце осени этого года. Основная камера, разработанная совместно с Hasselblad, будет оснащаться двумя перископическими модулями для оптического зума 3х и 6х и сенсором Sony LYT-900.

Технические характеристики:

Процессор: MediaTek Dimensity 9500 или Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Экран: 6,82 дюйма, LTPO AMOLED, частота обновления 144 Гц.

Аккумулятор: 6800 мАч.

Зарядка: сверхбыстрая проводная зарядка SuperVOOC 120 Вт и беспроводная 50 Вт.

Система жидкостного охлаждения: есть.

Цена: от 1 050 до 1 150 долларов за версию 12/256 ГБ, 1400 долларов за версию 1 ТБ.

Ранее писали про Смартфоны с аккумуляторами емкостью до 10 000 мАч. Модели Xiaomi 17 Max, OnePlus Nord 6, Redmi Note 17 Pro, Honor Power 2 и iQOO Z11 признаны самыми лучшими в плане автономной работы.