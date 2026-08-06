Дешевші альтернативи Galaxy S26 Ultra: топ-3 недооцінених смартфонів 2026 року (фото)
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ продається в Україні за ціною від 64 999 грн. Це передовий флагман, але є й більш доступні варіанти з чудовими характеристиками.
На ринку є не менш привабливі телефони топового рівня за значно нижчою ціною. Про моделі, на які варто звернути увагу, розповість "Фокус".
POCO F8 Ultra
Справжній монстр продуктивності з передовим стереозвуком від Bose та топовим процесором Qualcomm.
Смартфон оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2608x1200 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, ШІМ-затемненням 2560 Гц та захисним склом Poco Shield Glass. За обчислення відповідає 3-нм чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з швидкою пам'яттю UFS 4.1. У бенчмарку AnTuTu 11 телефон набирає 3 887 841 балів, у тесті на автономність. Особливістю моделі стала стереосистема Bose 2.1 із вбудованим сабвуфером.
Комплект камер складається з основного 50-мегапіксельного модуля (OIS), 50-мегапіксельного перископічного телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом (OIS) та 50-мегапіксельної надширококутної камери. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год підтримує 100-ватну дротову зарядку (100% за 38 хвилин), 50-ватну бездротову та 22,5-ватну реверсивну. Корпус захищений від води за стандартом IP68 та оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців.
Переваги:
- Захист корпусу відповідно до стандарту IP68 та оригінальне оздоблення задньої панелі.
- Надзвичайно яскравий OLED-дисплей із підтримкою стандарту Dolby Vision.
- Відмінна автономність та швидка зарядка.
- Одне з найкращих стереозвучань у своєму класі.
- Видатна швидкість роботи завдяки чіпу Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Висока якість зйомки на основний модуль і перископічний телеоб'єктив.
- Повноцінна підтримка технологій eSIM.
Недоліки:
- Екран без панелі LTPO (немає гнучкого регулювання частоти оновлення).
- Сильне обмеження продуктивності процесора та нестабільна робота при сильному нагріванні.
- Відсутність автофокусу на ультраширококутній та фронтальній камерах.
- Посередня якість зйомки відео на ультраширококутному модулі.
Ціна в Україні:
- POCO F8 Ultra 12/256 ГБ — 36 999 грн
- POCO F8 Ultra 16/512 ГБ — 40 999 грн
Motorola Signature
Витончений ультратонкий флагман із "чистою" ОС Android, екраном із частотою оновлення 165 Гц та тривалою підтримкою оновлень ПЗ.
Модель має корпус товщиною 7 мм і вагою 186 грамів із максимальним захистом відповідно до стандартів IP68/IP69 та MIL-STD-810H. Дисплей LTPO AMOLED з діагоналлю 6,8 дюйма та роздільною здатністю 2780x1264 пікселів підтримує частоту оновлення 165 Гц при піковій яскравості 6200 ніт. За швидкодію відповідає 3-нанометровий чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Результат смартфона в AnTuTu 11 становить 3 057 975 балів. Виробник обіцяє 7 років оновлень ОС.
Для зйомки використовується потрійна система 50-мегапіксельних сенсорів: основний з OIS, перископічний модуль із 3-кратним оптичним наближенням та ультраширококутний з автофокусом. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп. Акумулятор ємністю 5200 мА·год підтримує 90-ватну дротову зарядку (50% за 15 хвилин) та 50-ватну бездротову. За звук відповідають стереодинаміки від Bose.
Переваги:
- Тонкий корпус із преміальною збіркою та максимальним захистом за стандартами IP68/IP69.
- Передовий LTPO AMOLED-дисплей із частотою оновлення до 165 Гц.
- Просунутий набір камер із чотирьох 50-мегапіксельних сенсорів.
- Гучні та якісні стереодинаміки з налаштуванням від Bose.
- Чиста оболонка Hello UI та обіцянка багаторічної підтримки оновлень ПЗ.
- Повний набір флагманських інтерфейсів: Wi-Fi 7, UWB та настільний режим.
Недоліки:
- Агресивне зниження тактової частоти процесора під час тривалого високого навантаження.
- Чіпсет Snapdragon 8 Gen 5 поступається за чистою потужністю конкурентам у цьому ціновому сегменті.
- Відсутність підтримки eSIM у деяких регіональних версіях.
- Фірмова 50-ватна бездротова зарядка знята з виробництва.
Ціна в Україні:
- Moto Signature 16/512 ГБ — 44 999 грн
Xiaomi 17T Pro
Збалансований флагман серед фотокамер з оптикою Leica, високою автономністю та потужним процесором від MediaTek.
Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та ШІМ-затемненням 3840 Гц. Апаратною базою став 3-нанометровий чіпсет MediaTek Dimensity 9500 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1. У AnTuTu 11 пристрій набирає 3 352 325 балів (2 795 030 у AnTuTu 10). Корпус захищений від води за стандартом IP68.
Камери смартфона розроблені спільно з Leica: основний 50-мегапіксельний сенсор (1/1,31", OIS), 50-мегапіксельний перископ із 5-кратним оптичним зумом (OIS) та 12-мегапіксельний надширококутний модуль. Роздільна здатність селфі-камери — 32 Мп. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує 100-ватну дротову зарядку та 50-ватну бездротову.
Переваги:
- Високоякісні матеріали корпусу та захист від води за стандартом IP68.
- Великий і дуже яскравий OLED-екран із підтримкою Dolby Vision.
- Відмінна якість фото- та відеозйомки, особливо на телеоб'єктиві.
- Швидка дротова та бездротова зарядка.
- Високий рівень автономності та потужна апаратна платформа.
- Функціональна оболонка HyperOS із гарантією 5 років основних оновлень ОС.
Недоліки:
- Відсутність автофокусу на ультраширококутній камері та середня якість селфі-модуля.
- Частота оновлення 144 Гц практично не використовується в інтерфейсі та додатках.
- Незначне зниження потужності дротової зарядки порівняно з попереднім поколінням.
- Посередня якість вбудованих стереодинаміків.
Ціна в Україні:
- Xiaomi 17T Pro 12/256 ГБ — 39 999 грн
- Xiaomi 17T Pro 12/512 ГБ — 42 999 грн
- Xiaomi 17T Pro 12/1 ТБ — 43 999 грн
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