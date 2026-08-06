Дешевші альтернативи Galaxy S26 Ultra: топ-3 недооцінених смартфонів 2026 року (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ продається в Україні за ціною від 64 999 грн. Це передовий флагман, але є й більш доступні варіанти з чудовими характеристиками.

На ринку є не менш привабливі телефони топового рівня за значно нижчою ціною. Про моделі, на які варто звернути увагу, розповість "Фокус".

POCO F8 Ultra

Справжній монстр продуктивності з передовим стереозвуком від Bose та топовим процесором Qualcomm.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2608x1200 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, ШІМ-затемненням 2560 Гц та захисним склом Poco Shield Glass. За обчислення відповідає 3-нм чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з швидкою пам'яттю UFS 4.1. У бенчмарку AnTuTu 11 телефон набирає 3 887 841 балів, у тесті на автономність. Особливістю моделі стала стереосистема Bose 2.1 із вбудованим сабвуфером.

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Комплект камер складається з основного 50-мегапіксельного модуля (OIS), 50-мегапіксельного перископічного телеоб'єктива з 5-кратним оптичним зумом (OIS) та 50-мегапіксельної надширококутної камери. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6500 мА·год підтримує 100-ватну дротову зарядку (100% за 38 хвилин), 50-ватну бездротову та 22,5-ватну реверсивну. Корпус захищений від води за стандартом IP68 та оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців.

Смартфон Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Переваги:

Захист корпусу відповідно до стандарту IP68 та оригінальне оздоблення задньої панелі.

Надзвичайно яскравий OLED-дисплей із підтримкою стандарту Dolby Vision.

Відмінна автономність та швидка зарядка.

Одне з найкращих стереозвучань у своєму класі.

Видатна швидкість роботи завдяки чіпу Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Висока якість зйомки на основний модуль і перископічний телеоб'єктив.

Повноцінна підтримка технологій eSIM.

Недоліки:

Екран без панелі LTPO (немає гнучкого регулювання частоти оновлення).

Сильне обмеження продуктивності процесора та нестабільна робота при сильному нагріванні.

Відсутність автофокусу на ультраширококутній та фронтальній камерах.

Посередня якість зйомки відео на ультраширококутному модулі.

Ціна в Україні:

POCO F8 Ultra 12/256 ГБ — 36 999 грн

POCO F8 Ultra 16/512 ГБ — 40 999 грн

Motorola Signature

Витончений ультратонкий флагман із "чистою" ОС Android, екраном із частотою оновлення 165 Гц та тривалою підтримкою оновлень ПЗ.

Модель має корпус товщиною 7 мм і вагою 186 грамів із максимальним захистом відповідно до стандартів IP68/IP69 та MIL-STD-810H. Дисплей LTPO AMOLED з діагоналлю 6,8 дюйма та роздільною здатністю 2780x1264 пікселів підтримує частоту оновлення 165 Гц при піковій яскравості 6200 ніт. За швидкодію відповідає 3-нанометровий чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Результат смартфона в AnTuTu 11 становить 3 057 975 балів. Виробник обіцяє 7 років оновлень ОС.

Для зйомки використовується потрійна система 50-мегапіксельних сенсорів: основний з OIS, перископічний модуль із 3-кратним оптичним наближенням та ультраширококутний з автофокусом. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп. Акумулятор ємністю 5200 мА·год підтримує 90-ватну дротову зарядку (50% за 15 хвилин) та 50-ватну бездротову. За звук відповідають стереодинаміки від Bose.

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Переваги:

Тонкий корпус із преміальною збіркою та максимальним захистом за стандартами IP68/IP69.

Передовий LTPO AMOLED-дисплей із частотою оновлення до 165 Гц.

Просунутий набір камер із чотирьох 50-мегапіксельних сенсорів.

Гучні та якісні стереодинаміки з налаштуванням від Bose.

Чиста оболонка Hello UI та обіцянка багаторічної підтримки оновлень ПЗ.

Повний набір флагманських інтерфейсів: Wi-Fi 7, UWB та настільний режим.

Недоліки:

Агресивне зниження тактової частоти процесора під час тривалого високого навантаження.

Чіпсет Snapdragon 8 Gen 5 поступається за чистою потужністю конкурентам у цьому ціновому сегменті.

Відсутність підтримки eSIM у деяких регіональних версіях.

Фірмова 50-ватна бездротова зарядка знята з виробництва.

Ціна в Україні:

Moto Signature 16/512 ГБ — 44 999 грн

Xiaomi 17T Pro

Збалансований флагман серед фотокамер з оптикою Leica, високою автономністю та потужним процесором від MediaTek.

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та ШІМ-затемненням 3840 Гц. Апаратною базою став 3-нанометровий чіпсет MediaTek Dimensity 9500 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1. У AnTuTu 11 пристрій набирає 3 352 325 балів (2 795 030 у AnTuTu 10). Корпус захищений від води за стандартом IP68.

Камери смартфона розроблені спільно з Leica: основний 50-мегапіксельний сенсор (1/1,31", OIS), 50-мегапіксельний перископ із 5-кратним оптичним зумом (OIS) та 12-мегапіксельний надширококутний модуль. Роздільна здатність селфі-камери — 32 Мп. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує 100-ватну дротову зарядку та 50-ватну бездротову.

Смартфон Xiaomi 17T Pro Фото: trustedreviews.com

Переваги:

Високоякісні матеріали корпусу та захист від води за стандартом IP68.

Великий і дуже яскравий OLED-екран із підтримкою Dolby Vision.

Відмінна якість фото- та відеозйомки, особливо на телеоб'єктиві.

Швидка дротова та бездротова зарядка.

Високий рівень автономності та потужна апаратна платформа.

Функціональна оболонка HyperOS із гарантією 5 років основних оновлень ОС.

Недоліки:

Відсутність автофокусу на ультраширококутній камері та середня якість селфі-модуля.

Частота оновлення 144 Гц практично не використовується в інтерфейсі та додатках.

Незначне зниження потужності дротової зарядки порівняно з попереднім поколінням.

Посередня якість вбудованих стереодинаміків.

Ціна в Україні:

Xiaomi 17T Pro 12/256 ГБ — 39 999 грн

Xiaomi 17T Pro 12/512 ГБ — 42 999 грн

Xiaomi 17T Pro 12/1 ТБ — 43 999 грн

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