Стіву Возняку виповнилося 76 років: чому він був ключовою фігурою в ранній Apple (відео)

Сьогодні Стіву Возняку виповнюється 76 років — видатному інженеру та співзасновнику Apple, який розробив перші персональні комп’ютери цієї корпорації.

У той час як Стів Джобс займався маркетингом та формуванням концепції бренду, саме технічні рішення Возняка заклали фундамент сучасної індустрії персональних комп’ютерів. Фокус зібрав його головні досягнення.

Як Возняк став "другим Стівом"

Знайомство двох Стівів відбулося у 1971 році. Першим успішним спільним проєктом стало виробництво Blue Box — цифрових пристроїв, що дозволяли обходити систему білінгу телефонних мереж і здійснювати безкоштовні міжнародні дзвінки. Возняк спроектував компактну плату, знизивши собівартість збірки, а Джобс зайнявся комерційною реалізацією гаджетів.

Пізніше Возняк продемонстрував свій талант інженера-перфекціоніста, виконавши замовлення для компанії Atari. Йому доручили спростити плату для аркадного автомата Pong. Всього за чотири дні він розробив неймовірно складну, але компактну схему, скоротивши кількість мікросхем до 42 штук. Джобс отримав за це солідний бонус, однак приховав від партнера справжній розмір гонорару.

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Стів Джобс і Стів Возняк у 1976 році Фото: Apple

Прорив Apple I та заснування компанії

Працюючи інженером у Hewlett-Packard, Возняк спроектував пристрій, який назавжди змінив уявлення про комп’ютери. Існуючі на той час машини, такі як популярний Altair 8800, являли собою набори для складання без дисплея, які керувалися тумблерами та виводили дані за допомогою миготливих лампочок.

Возняк пішов іншим шляхом. Він зібрав повноцінний комп’ютер Apple I на базі доступного мікропроцесора MOS 6502. Пристрій запрацював одразу після складання, підтримуючи пряме підключення клавіатури та монітора. Пристрій створювався виключно для місцевого клубу ентузіастів Homebrew Computer Club, але Джобс розгледів у ньому ринковий потенціал.

У квітні 1976 року вони зареєстрували компанію Apple Computer, продавши для стартового капіталу особисті речі — науковий калькулятор HP та фургон Volkswagen.

Тріумф Apple II та фінансова основа

Головним технологічним досягненням Возняка став Apple II. Інженер значно розширив функціонал системи, запровадивши такі нововведення:

підтримку кольорової графіки з високою роздільною здатністю;

недорогий контролер для підключення гнучких дисків Disk II;

більшу частину програмного забезпечення, включаючи файлову систему, Apple DOS та вбудовану мову програмування.

Apple II став масовим хітом, приніс творцям мільйони доларів і вивів акції компанії на біржу. Саме цей комп’ютер протягом кількох років залишався головним джерелом доходу Apple, фінансуючи всі подальші розробки, зокрема створення першого Macintosh.

Життя після Apple: пульти, фестивалі та GPS

У 1981 році Возняк потрапив у авіакатастрофу, після чого тимчасово відійшов від справ компанії. Остаточно він покинув Apple у 1987 році, розчарувавшись у внутрішніх корпоративних процесах.

Залишивши компанію Джобса, інженер продовжив впроваджувати інновації:

CL9: заснував компанію, яка розробила та випустила на ринок перший у світі програмований універсальний пульт дистанційного керування.

заснував компанію, яка розробила та випустила на ринок перший у світі програмований універсальний пульт дистанційного керування. Wheels Of Zeus: у 2001 році створив підприємство для розробки бездротових GPS-трекерів, що допомагають знаходити загублені речі.

у 2001 році створив підприємство для розробки бездротових GPS-трекерів, що допомагають знаходити загублені речі. Масштабні проєкти: профінансував великі рок-фестивалі The US Festival за участю U2 та Scorpions, а також ініціював проведення знаменитого телемосту між США та СРСР у 1982 році.

Стів Возняк зіграв самого себе у популярному серіалі "Теорія великого вибуху"

За видатний внесок у розвиток обчислювальної техніки Стів Возняк був нагороджений Національною медаллю США у галузі технологій та включений до Національної зали слави винахідників.

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