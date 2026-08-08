Оголошено нового лідера ринку смартфонів у 2026 році, і це не Samsung (фото)

Компанія Apple зайняла 65% світового ринку преміальних смартфонів у першій половині 2026 року, а загальна частка флагманського сегмента сягнула рекордних 29% від усіх продажів пристроїв.

Виручка каліфорнійського ІТ-гіганта в категорії телефонів вартістю понад 600 доларів зросла на 9 % завдяки високим продажам базової моделі та всієї лінійки iPhone 17, пише MacRumors з посиланням на звіт Counterpoint Research.

Чому Apple є серед лідерів

Незважаючи на зростання доходів та домінування Apple, її загальна частка у преміум-класі все ж знизилася з 74% у 2022 році до нинішніх 65%. Головною причиною стало зміцнення позицій китайських брендів Huawei, Xiaomi, OPPO та vivo на їхньому внутрішньому ринку. Продажі OPPO у верхньому ціновому сегменті зросли на 69% завдяки серії Find X9, а vivo продемонструвала зростання на 20% завдяки лінійці X300. Друге місце у світі утримує Samsung із часткою 19% та зростанням на 3% на тлі продажів серії Galaxy S26.

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Загальний обсяг продажів преміальних смартфонів у штуках зріс на 5% у річному вимірі. Зростання цін на компоненти та оперативну пам’ять сильніше позначилося на бюджетних та середніх моделях. У результаті різниця в ціні між середньобюджетними гаджетами та флагманами скоротилася, що зробило купівлю преміальних смартфонів або iPhone попередніх поколінь більш привабливою для користувачів.

Звіт Counterpoint про сегмент преміальних смартфонів у першій половині 2026 року. Apple лідирує з часткою 65 %, за нею йде Samsung (19 %) Фото: Counterpoint Research

Зміна стратегії виробників

Зменшення цінової різниці спонукає покупців обирати пристрої вищого класу. Щоб підтримати цю тенденцію, виробники активно розширюють програми розстрочки, обміну старих пристроїв на нові та зворотного викупу.

Аналітики Counterpoint вважають, що Apple і Samsung збережуть лідерські позиції завдяки розвиненим екосистемам, а головною стратегією галузі стане перенесення акценту з обсягів поставок на максимальну прибутковість.

Раніше повідомлялося, що iPhone 18 Pro Max може розчарувати покупців однією неприємною особливістю.