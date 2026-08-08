Назван новый лидер рынка смартфонов в 2026 году, и это не Samsung (фото)
Компания Apple заняла 65% мирового рынка премиальных смартфонов в первой половине 2026 года, а общая доля флагманского сегмента достигла рекордных 29% от всех продаж устройств.
Выручка калифорнийского IT-гиганта в категории телефонов дороже $600 выросла на 9% благодаря высоким продажам базовой модели и всей линейки iPhone 17, пишет MacRumors со ссылкой на отчет Counterpoint Research.
Почему Apple в лидерах
Несмотря на рост доходов и доминирование Apple, ее общая доля в премиум-классе все же снизилась с 74% в 2022 году до нынешних 65%. Основной причиной стало усиление позиций китайских брендов Huawei, Xiaomi, OPPO и vivo на их домашнем рынке. Продажи OPPO в верхнем ценовом сегменте выросли на 69% благодаря серии Find X9, а vivo показала рост на 20% с линейкой X300. Второй результат в мире удерживает Samsung с долей 19% и ростом на 3% на фоне продаж серии Galaxy S26.
Общий объем продаж премиальных смартфонов в штуках вырос на 5% в годовом исчислении. Удорожание компонентов и оперативной памяти сильнее повлияло на бюджетные и средние модели. В результате разница в цене между среднебюджетными гаджетами и флагманами сократилась, сделав покупку премиальных смартфонов или прошлых поколений айфонов более привлекательной для пользователей.
Изменение стратегии производителей
Сокращение ценового разрыва побуждает покупателей выбирать устройства более высокого класса. Для поддержки этого тренда производители активно расширяют программы рассрочки, трейд-ин и обратного выкупа.
Аналитики Counterpoint полагают, что Apple и Samsung сохранят лидерские позиции за счет развитых экосистем, а главной стратегией отрасли станет смещение фокуса с объемов поставок на максимальную прибыльность.
Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro Max может разочаровать покупателей одной неприятной особенностью.