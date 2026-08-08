Назван новый лидер рынка смартфонов в 2026 году, и это не Samsung (фото)

Компания Apple заняла 65% мирового рынка премиальных смартфонов в первой половине 2026 года, а общая доля флагманского сегмента достигла рекордных 29% от всех продаж устройств.

Выручка калифорнийского IT-гиганта в категории телефонов дороже $600 выросла на 9% благодаря высоким продажам базовой модели и всей линейки iPhone 17, пишет MacRumors со ссылкой на отчет Counterpoint Research.

Почему Apple в лидерах

Несмотря на рост доходов и доминирование Apple, ее общая доля в премиум-классе все же снизилась с 74% в 2022 году до нынешних 65%. Основной причиной стало усиление позиций китайских брендов Huawei, Xiaomi, OPPO и vivo на их домашнем рынке. Продажи OPPO в верхнем ценовом сегменте выросли на 69% благодаря серии Find X9, а vivo показала рост на 20% с линейкой X300. Второй результат в мире удерживает Samsung с долей 19% и ростом на 3% на фоне продаж серии Galaxy S26.

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Общий объем продаж премиальных смартфонов в штуках вырос на 5% в годовом исчислении. Удорожание компонентов и оперативной памяти сильнее повлияло на бюджетные и средние модели. В результате разница в цене между среднебюджетными гаджетами и флагманами сократилась, сделав покупку премиальных смартфонов или прошлых поколений айфонов более привлекательной для пользователей.

Отчет Counterpoint о сегменте премиальных смартфонов в первой половине 2026-го. Apple лидирует с долей 65%, за ней следует Samsung (19%) Фото: Counterpoint Research

Изменение стратегии производителей

Сокращение ценового разрыва побуждает покупателей выбирать устройства более высокого класса. Для поддержки этого тренда производители активно расширяют программы рассрочки, трейд-ин и обратного выкупа.

Аналитики Counterpoint полагают, что Apple и Samsung сохранят лидерские позиции за счет развитых экосистем, а главной стратегией отрасли станет смещение фокуса с объемов поставок на максимальную прибыльность.

Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro Max может разочаровать покупателей одной неприятной особенностью.