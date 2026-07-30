iPhone 18 Pro Max может стать провалом: инсайдер рассказал, почему (фото)

Слухи о подорожании будущего флагмана Apple вызвали бурную реакцию среди поклонников бренда.

Согласно инсайдам, ценник iPhone 18 Pro Max может превысить отметку в 1600 долларов, что сделает его самым дорогим смартфоном в истории компании, пишет PhoneArena.

Что думают покупатели

Опрос среди пользователей показал, что у лояльности к бренду есть четкие финансовые границы. Большинство покупателей не готовы покупать новинку на старте продаж по настолько завышенной цене:

55,79% респондентов заявили, что при сильном подорожании просто отложат апгрейд и продолжат пользоваться своим текущим iPhone.

респондентов заявили, что при сильном подорожании просто отложат апгрейд и продолжат пользоваться своим текущим iPhone. 20,39% опрошенных готовы купить iPhone 18 Pro Max в первый день продаж независимо от итоговой стоимости.

опрошенных готовы купить iPhone 18 Pro Max в первый день продаж независимо от итоговой стоимости. 17,38% пользователей признались, что резкое повышение цен заставит их рассмотреть переход на Android-смартфоны.

пользователей признались, что резкое повышение цен заставит их рассмотреть переход на Android-смартфоны. 6,44% согласны выбрать базовый iPhone 18 вместо серии Pro.

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Причины подорожания iPhone 18 Pro Max

Главными факторами выступают переход на чипсет нового поколения A20 Pro, производимый по дорогостоящему 2-нанометровому техпроцессу TSMC, и глобальное подорожание чипов оперативной памяти. Ранее генеральный директор Apple Тим Кук уже намекал, что сдерживание цен на фоне роста стоимости компонентов становится невозможным. При этом от iPhone 18 Pro Max ожидают внедрения камеры с переменной диафрагмой, увеличенного аккумулятора и улучшенных алгоритмов ИИ.

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