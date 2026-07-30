iPhone 18 Pro Max може стати провалом: інсайдер розповів, чому (фото)

Чутки про подорожчання майбутнього флагмана Apple викликали бурхливу реакцію серед шанувальників бренду.

Згідно з інсайдерською інформацією, ціна на iPhone 18 Pro Max може перевищити позначку в 1600 доларів, що зробить його найдорожчим смартфоном в історії компанії, пише PhoneArena.

Що думають покупці

Опитування серед користувачів показало, що лояльність до бренду має чіткі фінансові межі. Більшість покупців не готові купувати новинку на початку продажів за настільки завищеною ціною:

55,79% респондентів заявили, що в разі значного подорожчання просто відкладуть оновлення та продовжать користуватися своїм поточним iPhone.

респондентів заявили, що в разі значного подорожчання просто відкладуть оновлення та продовжать користуватися своїм поточним iPhone. 20,39% опитаних готові придбати iPhone 18 Pro Max у перший день продажів незалежно від кінцевої вартості.

опитаних готові придбати iPhone 18 Pro Max у перший день продажів незалежно від кінцевої вартості. 17,38% користувачів зізналися, що різке підвищення цін змусить їх розглянути можливість переходу на Android-смартфони.

користувачів зізналися, що різке підвищення цін змусить їх розглянути можливість переходу на Android-смартфони. 6,44% згодні вибрати базовий iPhone 18 замість серії Pro.

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Причини подорожчання iPhone 18 Pro Max

Головними чинниками є перехід на чіпсет нового покоління A20 Pro, виготовлений за дороговартісним 2-нанометровим технологічним процесом TSMC, та глобальне подорожчання чіпів оперативної пам’яті. Раніше генеральний директор Apple Тім Кук уже натякав, що стримування цін на тлі зростання вартості компонентів стає неможливим. При цьому від iPhone 18 Pro Max очікують впровадження камери зі змінною діафрагмою, збільшеного акумулятора та вдосконалених алгоритмів штучного інтелекту.

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