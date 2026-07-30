Найкращі бюджетні смартфони середини 2026 року: топ-3 моделі Motorola, Xiaomi, POCO (фото)

Доступні телефони у 2026 році можуть приємно здивувати. Розповідаємо про три моделі чудової якості, які пройшли тестування експертів.

Фокус підібрав три недорогі смартфони від Motorola, POCO та Xiaomi, які можна придбати зараз. Ці пристрої пропонують чудове співвідношення ціни та можливостей у своєму класі.

Motorola Moto G57 Power

Moto G57 Power оснащений 6,72-дюймовим IPS-екраном із роздільною здатністю 2400x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та захисним склом Corning Gorilla Glass 7i. За продуктивність відповідає 4-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ. Корпус з оздобленням з екошкіри захищений від вологи за стандартом IP64 і відповідає військовому стандарту міцності MIL-STD-810H.

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Смартфон Moto G57 Power Фото: fonearena.com

Головною перевагою смартфона є ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 7000 мА·год із підтримкою 30-ватної швидкої зарядки, що забезпечує до трьох днів роботи без підзарядки. Система камер поєднує в собі основний 50-мегапіксельний сенсор та 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Модель також оснащена аудіороз'ємом 3,5 мм, стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos та операційною системою Android 16.

Висновок експерта: хороший смартфон Motorola серед моделей початкового рівня. Швидкість роботи буде пристойною, а великий акумулятор забезпечить тривалу автономність. Окремо радує роз'єм для дротових навушників — дуже рідкісна на сьогодні особливість. З недоліків: хотілося б бачити яскравішу OLED-панель замість IPS-матриці.

Ціна в Україні:

Moto G57 Power 8/256 ГБ — 9999 грн

POCO M8 5G

Смартфон POCO M8 5G отримав 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, високочастотним PWM-затемненням 3840 Гц та піковою яскравістю 3200 ніт. Основою пристрою став 4-нанометровий чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ з підтримкою карт пам'яті MicroSD. Телефон має тонкий корпус товщиною 7,4 мм і захищений від пилу та струменів води за стандартом IP66.

Смартфон POCO M8 5П Фото: gsmarena.com

Камери: основна камера на 50 мегапікселів із підтримкою зйомки 4K-відео та фронтальна камера на 20 Мп. Акумулятор ємністю 5520 мА·год підтримує швидку 45-ватну зарядку та зворотну дротову зарядку потужністю 18 Вт. Серед додаткових зручностей варто відзначити оптичний сканер відбитків пальців під екраном, стереодинаміки з Dolby Atmos та фірмовий ІЧ-порт.

Висновок експерта: солідний середнячок від POCO, який особливо не розчаровує в жодному з аспектів. AMOLED-дисплей і можливість розширення пам’яті за допомогою карти пам’яті — головні переваги. Загалом це надійний вибір за свою ціну.

Ціна в Україні:

POCO M8 5G 8/256 ГБ — 11 999 грн

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G

Середньобюджетний Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном із підвищеною роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, захисним склом Gorilla Glass Victus 2 та підтримкою технологій HDR10+ і Dolby Vision. Апаратну основу становить 4-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон відрізняється надзвичайною водонепроникністю за стандартами IP68/IP69K.

Смартфон REDMI Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Головна перевага моделі — основна камера на 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією (OIS), доповнена 8-мегапіксельним ультраширококутним сенсором. Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6580 мА·год підтримує 45-ватну зарядку та потужну зворотну зарядку на 22,5 Вт. Модель постачається з Android 15, оболонкою HyperOS 2 та якісними стереодинаміками.

Висновок експерта: сильна пропозиція у середньому ціновому сегменті. Пристрій оснащений великим дисплеєм високої якості та непоганою камерою. Продуктивність не можна назвати видатною для цієї ціни, але в більшості завдань все працюватиме швидко. Щодо нюансів: 45-ватний зарядний пристрій не дуже швидкий, плюс Android 15 "з коробки". Втім, телефон отримуватиме оновлення ПЗ ще кілька років.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G 8/256 ГБ — 15 999 грн

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