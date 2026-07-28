Найкращі компактні смартфони 2026 року: 4 популярні моделі на будь-який бюджет (фото)

Сучасні смартфони стали дуже великими, але на ринку ще є відносно мініатюрні моделі. Розповідаємо про 4 найкращі телефони з діагоналлю до 6,3 дюйма у 2026 році.

Фокус підібрав найкращі смартфони зі зручними розмірами за результатами тестів. У рейтингу представлені пристрої середнього класу та флагмани Samsung, Apple, Google і Poco (Xiaomi).

Poco X8 Pro

Смартфон Poco X8 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2756x1268 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision, HDR10+ та піковою яскравістю до 3500 ніт. Корпус захищений міцним склом Gorilla Glass 7i та відповідає стандартам захисту від води та пилу IP68/IP69K. За високу швидкість роботи відповідає 4-нм процесор MediaTek Dimensity 8500 Ultra у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 4.1 (результат AnTuTu 11 — 2 074 721 балів).

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Блок камер включає основний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) та 8-мегапіксельний надширококутний модуль, а фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Головною перевагою моделі став ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 6500 мА·год із підтримкою швидкої 100-ватної зарядки Xiaomi HyperCharge. Смартфон працює під управлінням Android 16 з HyperOS 3, оснащений стереодинаміками та ІЧ-портом.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: Reddit

Переваги

Максимальний захист корпусу відповідно до стандартів IP68 та IP69K.

Яскравий OLED-екран із підтримкою Dolby Vision та HDR10+.

Відмінна автономність завдяки акумулятору на 6500 мА·год та зарядці 100 Вт.

Висока продуктивність чіпа Dimensity 8500 Ultra та накопичувача UFS 4.1.

Наявність ІЧ-порту та динамічного LED-підсвічування ззаду.

Недоліки

Відсутність телеоб'єктива (зум-камери).

Фронтальна камера не підтримує запис відео у форматі 4K.

Ціна в Україні:

POCO X8 Pro 8/256 ГБ — 20 499 грн

POCO X8 Pro 12/512 ГБ — 24 999 грн

Samsung Galaxy S26

Флагманський Samsung Galaxy S26 оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів, адаптивною частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2600 ніт. Смартфон виконаний в ультратонкому (7,2 мм) і легкому (167 г) корпусі з армованого алюмінію Armor Aluminum 2 зі склом Gorilla Glass Victus 2 та захистом IP68. Усередині встановлено топовий 2-нанометровий чіпсет Exynos 2600 з 12 ГБ оперативної пам'яті та швидкісним накопичувачем UFS 4.X.

Комплект камер складається з основного модуля на 50 Мп з OIS, 10-мегапіксельного телеоб'єктива з 3-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельної ультраширококутної камери. Фронтальний сенсор на 12 Мп підтримує зйомку в 4K. Смартфон живиться від акумулятора ємністю 4300 мА·год із дротовою зарядкою 25 Вт та бездротовою на 15 Вт. Модель постачається з Android 16, оболонкою One UI 8.5 та гарантією 7 років оновлень ОС.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Переваги

Високоякісні матеріали, ультратонкий (7,2 мм) і легкий корпус.

Яскравий LTPO OLED-екран з адаптивною частотою оновлення.

Повноцінний потрійний блок камер із 3-кратним оптичним зумом.

Запис відео у форматі 8K, просунуті функції стабілізації та Horizon Lock.

7 років гарантованих оновлень Android та патчів безпеки.

Недоліки

Мінімальні оновлення порівняно з попереднім поколінням Galaxy S25.

Повільна зарядка потужністю всього 25 Вт.

Базовий стандарт IP68, що поступається конкурентам із IP69.

Відсутність підтримки Dolby Vision та 10-бітної глибини кольору.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ — 42 299 грн

Samsung Galaxy S26 12/512 ГБ — 47 799 грн

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a оснащений 6,3-дюймовим екраном P-OLED з роздільною здатністю 2424x1080, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2700 ніт. Корпус захищений від води та пилу за стандартом IP68 і поєднує алюмінієву рамку з пластиковою задньою панеллю. За продуктивність відповідає 4-нанометровий чіп Google Tensor G4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті. Зазначимо, що Pixel 9a практично не відрізняється від новішої моделі Pixel 10a, але коштує значно дешевше, через що експерти рекомендують до придбання саме цю модель.

За фотоможливості відповідає подвійна камера: основний сенсор на 48 Мп з оптичною стабілізацією та 13-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Смартфон чудово справляється зі зйомкою завдяки алгоритмам штучного інтелекту Pixel AI. Акумулятор ємністю 5100 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 23 Вт, бездротову — 7,5 Вт, а також функцію обходу акумулятора (Bypass charging). Модель працює на "чистому" Android із гарантованою підтримкою оновлень протягом 7 років.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

Переваги

"Чиста" ОС Android з унікальними функціями штучного інтелекту та 6 роками оновлень попереду.

Відмінна якість фотозйомки та алгоритми обробки від Google.

Висока автономність завдяки акумулятору на 5100 мА·год.

Корпус із повноцінним захистом від води та пилу за стандартом IP68.

Наявність функції прямого підключення до джерела живлення Bypass charging.

Недоліки

У комплекті немає зарядного пристрою.

Застарілий дизайн із широкими рамками навколо екрану та пластиковою задньою панеллю.

Низька швидкість заряджання (лише 23 Вт).

Повільна обробка нічних знімків у режимі Night mode.

Ціна в Україні:

Google Pixel 9a 8/128 ГБ — 19 499 грн

Google Pixel 9a 8/256 ГБ — 22 669 грн

Apple iPhone 17e

iPhone 17e оснащений 6,1-дюймовим екраном Super Retina XDR OLED з роздільною здатністю 2532x1170 пікселів і піковою яскравістю 1200 ніт. Корпус виготовлено з алюмінію та міцного скла Ceramic Shield 2 із захистом від води за стандартом IP68 (занурення на глибину до 6 метрів). Модель працює на потужному 3-нанометровому процесорі Apple A19 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та швидкісним накопичувачем NVMe.

Задня камера оснащена єдиним 48-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією та підтримкою зйомки відео у форматі 4K Dolby Vision. Для селфі та біометрії Face ID використовується 12-мегапіксельна система SL 3D. Акумулятор ємністю 4005 мА·год підтримує швидку дротову зарядку (50% за 30 хвилин) та магнітну бездротову зарядку MagSafe/Qi2 потужністю 15 Вт. Пристрій постачається з iOS 26 та гарантованою підтримкою оновлень протягом 5 років.

Це найкомпактніший iPhone у поточній лінійці бренду.

Смартфон iPhone 17e Фото: gsmarena.com

Переваги

Невеликі розміри, міцний корпус і невелика вага (169 г).

Флагманський процесор Apple A19 та висока продуктивність.

Значне збільшення автономності порівняно з попереднім поколінням.

Підтримка магнітної зарядки MagSafe та Qi2.

Запис відео високої якості у форматі 4K Dolby Vision та тривалий термін підтримки iOS.

Недоліки

Екран із частотою оновлення всього 60 Гц та без функції Always On Display.

Відсутність додаткових камер (ультраширококутної або зум-модуля).

Застарілий дизайн передньої панелі з широким вирізом-чубчиком.

Повільна зарядка порівняно з флагманами на Android.

Ціна в Україні:

Apple iPhone 17e 256 ГБ — 34 999 грн

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung проводить внутрішнє тестування оболонки One UI 9.0 на базі Android 17 для 49 моделей.