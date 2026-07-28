49 смартфонів Samsung отримають Android 17 та One UI 9.0: перевірте, чи є ваш у списку (фото)
Samsung тестує прошивку One UI 9.0 на базі ОС Android 17. Вже відомі сумісні моделі Samsung Galaxy.
Анонс стабільної версії One UI 9.0 очікується наприкінці липня 2026 року, а масштабний реліз розпочнеться в наступні тижні. Першими оновлення традиційно отримають найновіші флагмани бренду, повідомляє Sammy Fans.
Відкрите бета-тестування One UI 9.0
Наразі публічні бета-версії прошивки офіційно доступні для користувачів лінійки Galaxy S26 (S26, S26+ та S26 Ultra) у шести країнах світу, де вже вийшло три бета-збірки. Найближчим часом до програми бета-тестування приєднається серія Galaxy S25.
One UI 9.0: перелік смартфонів
Внутрішні тестування оболонки One UI 9.0 проводяться для широкого спектру гаджетів, зокрема флагманських смартфонів, гнучких пристроїв, планшетів та бюджетних моделей серії A.
Серія Galaxy S:
- Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 FE
- Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
Серія Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
Серія Galaxy A:
- Galaxy A57 / A37 / A27 / A17 / A07
- Galaxy A56 / A36 / A26 / A16
- Galaxy A55 / A35 / A25 / A15 5G
- Galaxy A54 / A34 / A24
Серія Galaxy M:
- Galaxy M56 / M35 / M34
Серія планшетів Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra / Tab S10 FE / Tab S10 FE+ / Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab A11 / Tab S6 Lite
Наведений перелік не є остаточним — компанія Samsung планує додавати нові моделі у міру розширення програми тестування після проведення літнього заходу Unpacked.
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