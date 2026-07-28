49 смартфонів Samsung отримають Android 17 та One UI 9.0: перевірте, чи є ваш у списку (фото)

Samsung тестує прошивку One UI 9.0 на базі ОС Android 17. Вже відомі сумісні моделі Samsung Galaxy.

Анонс стабільної версії One UI 9.0 очікується наприкінці липня 2026 року, а масштабний реліз розпочнеться в наступні тижні. Першими оновлення традиційно отримають найновіші флагмани бренду, повідомляє Sammy Fans.

Відкрите бета-тестування One UI 9.0

Наразі публічні бета-версії прошивки офіційно доступні для користувачів лінійки Galaxy S26 (S26, S26+ та S26 Ultra) у шести країнах світу, де вже вийшло три бета-збірки. Найближчим часом до програми бета-тестування приєднається серія Galaxy S25.

One UI 9.0: перелік смартфонів

Внутрішні тестування оболонки One UI 9.0 проводяться для широкого спектру гаджетів, зокрема флагманських смартфонів, гнучких пристроїв, планшетів та бюджетних моделей серії A.

Відео дня

Серія Galaxy S:

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 FE

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE

Смартфони Samsung Galaxy S26 та Galaxy S25 Фото: Phone Arena

Серія Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Серія Galaxy A:

Galaxy A57 / A37 / A27 / A17 / A07

Galaxy A56 / A36 / A26 / A16

Galaxy A55 / A35 / A25 / A15 5G

Galaxy A54 / A34 / A24

Samsung Galaxy A37 та Galaxy A57 Фото: Android Police

Серія Galaxy M:

Galaxy M56 / M35 / M34

Серія планшетів Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra / Tab S10 FE / Tab S10 FE+ / Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra

Galaxy Tab A11 / Tab S6 Lite

Наведений перелік не є остаточним — компанія Samsung планує додавати нові моделі у міру розширення програми тестування після проведення літнього заходу Unpacked.

Раніше повідомлялося про найкращі бюджетні смартфони 2026 року, які не розчарують. До рейтингу увійшли моделі від Motorola, Realme та iQOO.

Також Фокус писав про нещодавню презентацію складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra та смарт-годинників Galaxy Watch 9, Ultra 2.