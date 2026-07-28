49 cмартфонов Samsung получат Android 17 и One UI 9.0: проверьте, есть ли ваш в списке (фото)
Samsung тестирует прошивку One UI 9.0 на базе ОС Android 17. Уже известны совместимые модели Samsung Galaxy.
Анонс стабильной версии One UI 9.0 ожидается в конце июля 2026 года, а масштабный релиз стартует в последующие недели. Первыми апдейт традиционно получат актуальные флагманы бренда, сообщает Sammy Fans.
Открытое бета-тестирование One UI 9.0
Сейчас публичные бета-версии прошивки официально доступны для пользователей линейки Galaxy S26 (S26, S26+ и S26 Ultra) в шести странах мира, где уже вышло три бета-сборки. В ближайшее время к программе бета-тестирования присоединится серия Galaxy S25.
One UI 9.0: список смартфонов
Внутренние тесты оболочки One UI 9.0 проводятся для широкого спектра гаджетов, включая флагманские смартфоны, гибкие устройства, планшеты и бюджетные модели серии A.
Линейка Galaxy S:
- Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 FE
- Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
Линейка Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
Линейка Galaxy A:
- Galaxy A57 / A37 / A27 / A17 / A07
- Galaxy A56 / A36 / A26 / A16
- Galaxy A55 / A35 / A25 / A15 5G
- Galaxy A54 / A34 / A24
Линейка Galaxy M:
- Galaxy M56 / M35 / M34
Серия планшетов Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra / Tab S10 FE / Tab S10 FE+ / Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab A11 / Tab S6 Lite
Приведенный перечень не является окончательным — Samsung планирует добавлять новые модели по мере расширения программы тестирования после проведения летнего мероприятия Unpacked.
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