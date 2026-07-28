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49 cмартфонов Samsung получат Android 17 и One UI 9.0: проверьте, есть ли ваш в списке (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy A56 и Galaxy A36 (иллюстративное фото)
Смартфоны Samsung Galaxy A56 и Galaxy A36 (иллюстративное фото) | Фото: Phone Arena

Samsung тестирует прошивку One UI 9.0 на базе ОС Android 17. Уже известны совместимые модели Samsung Galaxy.

Анонс стабильной версии One UI 9.0 ожидается в конце июля 2026 года, а масштабный релиз стартует в последующие недели. Первыми апдейт традиционно получат актуальные флагманы бренда, сообщает Sammy Fans.

Открытое бета-тестирование One UI 9.0

Сейчас публичные бета-версии прошивки официально доступны для пользователей линейки Galaxy S26 (S26, S26+ и S26 Ultra) в шести странах мира, где уже вышло три бета-сборки. В ближайшее время к программе бета-тестирования присоединится серия Galaxy S25.

One UI 9.0: список смартфонов

Внутренние тесты оболочки One UI 9.0 проводятся для широкого спектра гаджетов, включая флагманские смартфоны, гибкие устройства, планшеты и бюджетные модели серии A.

Відео дня

Линейка Galaxy S:

  • Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 FE
  • Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
  • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
Samsung Galaxy S26 Galaxy S25 телефон
Смартфоны Samsung Galaxy S26 и Galaxy S25
Фото: Phone Arena

Линейка Galaxy Z:

  • Galaxy Z Fold 7 / Z Flip 7
  • Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Линейка Galaxy A:

  • Galaxy A57 / A37 / A27 / A17 / A07
  • Galaxy A56 / A36 / A26 / A16
  • Galaxy A55 / A35 / A25 / A15 5G
  • Galaxy A54 / A34 / A24
Samsung Galaxy A37 Galaxy A57 смартфоны
Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57
Фото: Android Police

Линейка Galaxy M:

  • Galaxy M56 / M35 / M34

Серия планшетов Galaxy Tab:

  • Galaxy Tab S11 / Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+ / Tab S10 Ultra / Tab S10 FE / Tab S10 FE+ / Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab A11 / Tab S6 Lite

Приведенный перечень не является окончательным — Samsung планирует добавлять новые модели по мере расширения программы тестирования после проведения летнего мероприятия Unpacked.

Ранее сообщалось про лучшие бюджетные смартфоны 2026 года, которые не разочаруют. В рейтинг попали модели от модели от Motorola, Realme, iQOO.

Также Фокус писал о недавней презентации складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и умных часов Galaxy Watch 9, Ultra 2.