Бюджетные смартфоны 2026, которые не разочаруют: модели от Motorola, Realme, iQOO (фото)

В рейтинг попали смартфоны Realme P4x 5G, Moto G37 Power и iQOO Z11 Lite стоимостью от 14 400 грн.

Если вы планируете обновить смартфон в середине 2026 года, вот лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить прямо сейчас, пишет gizmochina.com.

Realme P4x 5G

Смартфоны Realme P4x 5G Фото: Realme

Если вы много времени проводите за мобильными играми, то Realme P4x 5G вам точно подойдет. Он оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 144 Гц и работает на процессоре Dimensity 7400 Ultra.

Что делает его интересным для игр, так это система управления температурой. Она включает в себя большую испарительную камеру и очень практичную функцию под названием Bypass Charging.

Когда вы играете в игру, подключив телефон к сети, питание направляется непосредственно на материнскую плату, а не на батарею. Это предотвращает перегрев телефона во время длительных игровых сессий и помогает сохранить состояние батареи емкостью 7000 мАч с течением времени.

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Цена: около 23 500 грн

Moto G37 Power

Смартфон Moto G37 Power Фото: Gadgets360

Смартфон Moto G37 Power предлагает чистую программную среду Android 16 с минимальным количеством предустановленных приложений.

Он оснащен 6,7-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Dimensity 6400 и аккумулятором емкостью 7000 мАч с зарядкой 30 Вт. Также он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP64, защитное стекло Gorilla Glass 7i и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Если бюджет строго ограничен, этот телефон — очень надежный выбор. Он предлагает стильный внешний вид с текстурированными цветовыми решениями Pantone и обеспечивает плавную и надежную работу для всех повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, отправка сообщений и просмотр мультимедиа.

Цена: около 14 400 грн

iQOO Z11 Lite

Смартфон iQOO Z11 Lite

iQOO Z11 Lite ориентирован на физическую прочность и программные дополнения. Он соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет степень защиты IP65, как и некоторые другие телефоны в этом списке, что делает его надежным вариантом.

Смартфон оснащен 6,74-дюймовым HD+ LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит, что позволяет легко читать на улице. Он работает на процессоре Dimensity 6300 и оснащен батареей емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.

Устройство поставляется с OriginOS, которая включает встроенные инструменты искусственного интеллекта для генерации текста и суммирования аудио- или видеозаписей. Если полезны подобные функции повышения производительности, стоит рассмотреть этот вариант.

Цена: 23 000 грн

Сообщали про смартфон, который не уступает Samsung Galaxy S25 Ultra, но стоит в 5 раз дешевле. Раньше разрыв между смартфонами премиум-класса и бюджетными был огромным. Сегодня, судя по аппаратной части, это не так и эксперт Том Мэй не уверен, что у флагманов есть "нечто", что оправдывает разницу в цене.