Бюджетные смартфоны 2026, которые не разочаруют: модели от Motorola, Realme, iQOO (фото)
В рейтинг попали смартфоны Realme P4x 5G, Moto G37 Power и iQOO Z11 Lite стоимостью от 14 400 грн.
Если вы планируете обновить смартфон в середине 2026 года, вот лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить прямо сейчас, пишет gizmochina.com.
Realme P4x 5G
Если вы много времени проводите за мобильными играми, то Realme P4x 5G вам точно подойдет. Он оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 144 Гц и работает на процессоре Dimensity 7400 Ultra.
Что делает его интересным для игр, так это система управления температурой. Она включает в себя большую испарительную камеру и очень практичную функцию под названием Bypass Charging.
Когда вы играете в игру, подключив телефон к сети, питание направляется непосредственно на материнскую плату, а не на батарею. Это предотвращает перегрев телефона во время длительных игровых сессий и помогает сохранить состояние батареи емкостью 7000 мАч с течением времени.
- Цена: около 23 500 грн
Moto G37 Power
Смартфон Moto G37 Power предлагает чистую программную среду Android 16 с минимальным количеством предустановленных приложений.
Он оснащен 6,7-дюймовым HD+ LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Dimensity 6400 и аккумулятором емкостью 7000 мАч с зарядкой 30 Вт. Также он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP64, защитное стекло Gorilla Glass 7i и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.
Если бюджет строго ограничен, этот телефон — очень надежный выбор. Он предлагает стильный внешний вид с текстурированными цветовыми решениями Pantone и обеспечивает плавную и надежную работу для всех повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, отправка сообщений и просмотр мультимедиа.
- Цена: около 14 400 грн
iQOO Z11 Lite
iQOO Z11 Lite ориентирован на физическую прочность и программные дополнения. Он соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет степень защиты IP65, как и некоторые другие телефоны в этом списке, что делает его надежным вариантом.
Смартфон оснащен 6,74-дюймовым HD+ LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит, что позволяет легко читать на улице. Он работает на процессоре Dimensity 6300 и оснащен батареей емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.
Устройство поставляется с OriginOS, которая включает встроенные инструменты искусственного интеллекта для генерации текста и суммирования аудио- или видеозаписей. Если полезны подобные функции повышения производительности, стоит рассмотреть этот вариант.
- Цена: 23 000 грн
Сообщали про смартфон, который не уступает Samsung Galaxy S25 Ultra, но стоит в 5 раз дешевле. Раньше разрыв между смартфонами премиум-класса и бюджетными был огромным. Сегодня, судя по аппаратной части, это не так и эксперт Том Мэй не уверен, что у флагманов есть "нечто", что оправдывает разницу в цене.