Бюджетні смартфони 2026 року, які не розчарують: моделі від Motorola, Realme, iQOO (фото)

До рейтингу увійшли смартфони Realme P4x 5G, Moto G37 Power та iQOO Z11 Lite вартістю від 14 400 грн.

Якщо ви плануєте оновити смартфон у середині 2026 року, ось найкращі бюджетні смартфони, які можна придбати вже зараз, пише gizmochina.com.

Realme P4x 5G

Смартфони Realme P4x 5G Фото: Realme

Якщо ви багато часу проводите за мобільними іграми, то Realme P4x 5G вам точно підійде. Він оснащений 6,72-дюймовим РК-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц і працює на процесорі Dimensity 7400 Ultra.

Що робить його цікавим для ігор, так це система регулювання температури. Вона включає велику випарну камеру та дуже практичну функцію під назвою Bypass Charging.

Коли ви граєте в гру, підключивши телефон до мережі, живлення надходить безпосередньо на материнську плату, а не на акумулятор. Це запобігає перегріванню телефону під час тривалих ігрових сесій і допомагає зберегти стан акумулятора ємністю 7000 мА·год з плином часу.

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Ціна: близько 23 500 грн

Moto G37 Power

Смартфон Moto G37 Power Фото: Gadgets360

Смартфон Moto G37 Power пропонує чисте програмне середовище Android 16 з мінімальною кількістю попередньо встановлених додатків.

Він оснащений 6,7-дюймовим HD+ LCD-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, процесором Dimensity 6400 та акумулятором ємністю 7000 мА·год із зарядкою 30 Вт. Також він має захист від води та пилу за стандартом IP64, захисне скло Gorilla Glass 7i та стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos.

Якщо бюджет суворо обмежений, цей телефон — дуже надійний вибір. Він має стильний зовнішній вигляд із текстурованими кольоровими рішеннями Pantone та забезпечує плавну й надійну роботу для всіх повсякденних завдань, таких як перегляд веб-сторінок, надсилання повідомлень та перегляд мультимедіа.

Ціна: близько 14 400 грн

iQOO Z11 Lite

Смартфон iQOO Z11 Lite

iQOO Z11 Lite орієнтований на фізичну міцність та програмні доповнення. Він відповідає стандарту MIL-STD-810H і має ступінь захисту IP65, як і деякі інші телефони в цьому списку, що робить його надійним варіантом.

Смартфон оснащений 6,74-дюймовим HD+ LCD-екраном із частотою оновлення 120 Гц та яскравістю до 1200 ніт, що дозволяє легко читати на вулиці. Він працює на процесорі Dimensity 6300 і оснащений акумулятором ємністю 6500 мА·год із швидкою зарядкою 44 Вт.

Пристрій постачається з OriginOS, яка містить вбудовані інструменти штучного інтелекту для генерації тексту та узагальнення аудіо- чи відеозаписів. Якщо такі функції для підвищення продуктивності є корисними, варто розглянути цей варіант.

Ціна: 23 000 грн

Повідомлялося про смартфон, який не поступається Samsung Galaxy S25 Ultra, але коштує в 5 разів дешевше. Раніше розрив між смартфонами преміум-класу та бюджетними був величезним. Сьогодні, судячи з апаратної частини, це вже не так, і експерт Том Мей не впевнений, що у флагманів є "щось", що виправдовує різницю в ціні.