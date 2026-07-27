Цей смартфон не поступається Samsung Galaxy S25 Ultra, але коштує в 5 разів дешевше (фото)

Раніше розрив між смартфонами преміум-класу та бюджетними моделями був величезним. Сьогодні, судячи з апаратної частини, це вже не так, і експерт Том Мей не впевнений, що у флагманів є "щось", що виправдовує різницю в ціні.

Експерт наводить як приклад Poco M7 Pro — бюджетний смартфон за 210 доларів, який має AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, 50-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією та вражаючу загальну продуктивність. Багато преміум-смартфонів мають такі самі характеристики, але коштують у 3 (або більше) рази дорожче, пише Том Мей для digitalcameraworld.com.

Середній ціновий сегмент більше не є середнім

Після того, як Мей протестував Poco M7 Pro та Samsung Galaxy S25 Ultra, він дійшов висновку, що обидва телефони без проблем справлялися з усіма додатками для фотозйомки, чудово відображали зображення та працювали цілий день за умов інтенсивного використання. При цьому Poco коштує в 5 разів дешевше за Samsung.

Відео дня

"Звісно, Samsung — хороший телефон. Але я думаю, що більшості людей не потрібен "найкращий телефон у світі"; їм просто потрібен пристойний пристрій. Адже справа не в характеристиках на папері — справа в тому, для чого ви насправді використовуєте телефон у реальному житті", — підсумував автор.

Під час редагування фотографій у Lightroom Mobile або зйомки відео з рук дорогий телефон не робить власника більш продуктивним. Навіть коли справа доходить до зйомки, якість зображень і відео здебільшого залежить від освітлення, композиції та моменту… а не від того, чи використовуєте ви пристрій за 300 чи 1200 доларів.

Смартфони Poco M7 Pro Фото: Xiaomi

Проблема флагманів

Флагманські телефони дійсно мають реальні переваги. Найбільш очевидне — це досконаліші системи камер, з кращою продуктивністю при слабкому освітленні та чудовим зумом. І для тих, хто регулярно знімає в складних умовах, це має значення. Однак більшість людей не помітять різниці у повсякденному житті.

Більшість людей не використовують свої телефони для зйомок рекламних кампаній, виставок, конкурсів тощо. Вони просто хочуть фотографувати друзів, дітей, подорожі, а потім ділитися знімками в Instagram або месенджерах.

Смартфон за 300 доларів дає результати, які практично не відрізняються від результатів флагманського телефону за 1200 доларів. Найбільше поліпшення якості фотографій відбудеться завдяки розумінню світла та композиції, а не за рахунок додаткових витрат на обладнання.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: phonearena.com

Навіть для фотографів-аматорів розрив зменшився. Смартфони середнього цінового сегмента пропонують ручне керування, знімають у форматі RAW і з дивовижною ефективністю справляються зі складними сценами. Тому, якщо користувач не займається професійною зйомкою, йому не потрібна продуктивність флагманського рівня. Але якщо вона потрібна, купівля флагмана річної або дворічної давності допоможе значно заощадити. Покупець отримає 90% преміального досвіду за 50% ціни, при цьому більшість переваг програмної підтримки залишаться незмінними.

"І пам’ятайте, що сучасні телефони середнього цінового сегмента пропонують можливості, які ще кілька років тому вважалися б флагманськими. Коротше кажучи, питання не в тому, чи кращі флагманські телефони за бюджетні. Питання в тому, чи достатньо вони хороші, щоб виправдати величезну різницю в ціні. І для більшості людей сьогодні, я чесно вважаю, відповідь — ні", — підсумував фахівець.

Раніше ми писали про те, як очистити кеш на смартфоні. Щоб смартфон працював плавно, а його пам’ять не захаращувалася непотрібними файлами, слід регулярно очищати кеш.