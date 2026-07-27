Этот смартфон не уступает Samsung Galaxy S25 Ultra, но стоит в 5 раз дешевле: чем он удивил (фото)

Раньше разрыв между смартфонами премиум-класса и бюджетными был огромным. Сегодня, судя по аппаратной части, это не так и эксперт Том Мэй не уверен, что у флагманов есть "нечто", что оправдывает разницу в цене.

Специалист приводит в пример Poco M7 Pro — бюджетник за 210 долларов, который предлагает AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и впечатляющую общую производительность. У многих премиум-телефонов те же характеристики, но стоят они в 3 (или более) раза дороже, пишет Том Мэй для digitalcameraworld.com.

Средний ценовой сегмент больше не является средним

После того, как Мэй протестировал Poco M7 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra, он пришел к выводу, что оба телефона без проблем справлялись со всеми приложениями для фотосъемки, прекрасно отображали изображения, проработали целый день при интенсивном использовании. При этом Poco стоит в 5 раз дешевле Samsung.

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"Конечно, Samsung — хороший телефон. Но я думаю, большинству людей не нужен "самый лучший телефон в мире"; им просто нужно что-то приличное. Потому что дело не в характеристиках на бумаге – дело в том, для чего вы на самом деле используете телефон в реальности", — заключил автор.

При редактировании фотографий в Lightroom Mobile или съемке видео с рук дорогой телефон не делает владельца более продуктивным. Даже когда дело доходит до съемки, качество изображений и видео в основном зависит от освещения, композиции и момента… а не от того, используете ли вы устройство за 300 или 1200 долларов.

Смартфоны Poco M7 Pro Фото: Xiaomi

Проблема флагманов

Флагманские телефоны действительно предлагают реальные преимущества. Самое очевидное – это более совершенные системы камер, с лучшей производительностью при слабом освещении и превосходным зумом. И для тех, кто регулярно снимает в сложных условиях, это имеет значение. Однако большинство людей не заметят разницы в повседневной жизни.

Большинство людей не используют свои телефоны для съемок рекламных кампаний, выставок, конкурсов и пр. Они просто хотят фотографировать друзей, детей, путешествия, а затем делиться снимками в Instagram или мессенджерах.

Смартфон за 300 долларов дает результаты, практически неотличимые от флагманского телефона за 1200 долларов. Наибольшее улучшение фотографий произойдет благодаря пониманию света и композиции, а не за счет дополнительных затрат на оборудование.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: phonearena.com

Даже для фотографов-энтузиастов разрыв сократился. Смартфоны среднего ценового сегмента предлагают ручное управление, снимают в формате RAW и с удивительной эффективностью справляются со сложными сценами. Поэтому, если пользователь не занимается профессиональной съемкой, ему не нужна производительность флагманского уровня. Но если она нужна, покупка флагмана годичной или двухлетней давности поможет значительно сэкономить. Покупатель получит 90% премиального опыта за 50% цены, при этом большинство преимуществ программной поддержки останутся неизменными.

"И помните, что современные телефоны среднего ценового сегмента предлагают возможности, которые еще несколько лет назад считались бы флагманскими. Короче говоря, вопрос не в том, лучше ли флагманские телефоны бюджетных. Вопрос в том, достаточно ли они хороши, чтобы оправдать огромную разницу в цене. И для большинства людей сегодня, я честно думаю, ответ — нет", — подытожил специалист.

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