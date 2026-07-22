Galaxy Watch Ultra 2 и Watch 9: выпущены лучшие смарт-часы Samsung 2026 года (фото)
Samsung анонсировала топовые смарт-часы Galaxy Watch Ultra 2 и модель Galaxy Watch 9. Аксессуары получили чипсет Snapdragon Wear Elite, увеличенные аккумуляторы и яркие дисплеи.
Подробный разбор характеристик, автономности и розничных цен аксессуаров приводит издание Android Headlines.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 позиционируется как защищенный аксессуар для экстремальных условий и дайвинга. Устройство выполнено в титановом корпусе толщиной 10,7 мм и весит 61,5 грамма. Корпус получил максимальную защиту от воды и внешних воздействий по стандартам IP69K, 10ATM, MIL-STD-810H и дайверскому EN13319.
- Дисплей: 1,52 дюйма, Super AMOLED, пиковая яркость до 5000 нит.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon Wear Elite.
- Память: 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти.
- Батарея: 8000 мАч (на 35% больше первого поколения); восполнение 40% заряда занимает 30 минут, а 100% — 90 минут.
- Функции: датчик BioActive, оповещения об опасном уровне шума Hearing alerts, оценка здоровья сердца Heart Health Score, индекс физической формы Fitness Index и отслеживание отклонений во сне Vitals.
- Связь: LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, двухчастотный GPS (L1 + L5).
Цена:
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2 47mm (LTE) — $699,99 (Модель доступна в цветах Titanium Silver и Titanium Gray).
Samsung Galaxy Watch 9
Samsung Galaxy Watch 9 ориентированы на повседневный мониторинг здоровья и спортивных показателей. Модель поставляется в двух размерах — 40 мм и 44 мм. Толщина корпуса составляет 8,6 мм, а защита от воды и пыли соответствует стандартам IP68, 5ATM и MIL-STD-810H.
Экран Super AMOLED имеет диагональ 1,34 дюйма у младшей версии (31,5 г) и 1,47 дюйма у старшей (34 г) при пиковой яркости 3000 нит. Чипсет Snapdragon Wear Elite заменил прошлый Exynos W1000. Объем памяти составляет 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора выросла на 20% и составляет 390 мАч в 40-мм версии (зарядка до 100% за 80 минут) и 445 мАч в 44-мм версии (100% за 90 минут).
Цены:
- Samsung Galaxy Watch 9 40mm (Bluetooth/Wi-Fi) — $379,99
- Samsung Galaxy Watch 9 40mm (LTE) — $429,99
- Samsung Galaxy Watch 9 44mm (Bluetooth/Wi-Fi) — $409,99
- Samsung Galaxy Watch 9 44mm (LTE) — $459,99 (Версия 40 мм представлена в цветах Graphite и Cream, а 44 мм — Graphite и Silver).
Ранее сообщалось, что компания Samsung представила компактный раскладной смартфон Galaxy Z Flip 8 с увеличенным внешним экраном.
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