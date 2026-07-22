Samsung показала Galaxy Z Fold8 с широким экраном: что умеет складной смартфон (фото)

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold 8, переработав соотношение сторон экранов и улучшив эргономику корпуса.

Подробный разбор характеристик и ключевых фишек новинки приводит издание PhoneArena.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 8

Дисплеи: внутренний — 4:3, Dynamic AMOLED 2X, 2448x1848 (403 ppi), 120 Гц, пик 3000 нит; внешний — 16:10, 1972x1248 (428 ppi), 120 Гц, антибликовое покрытие.

внутренний — 4:3, Dynamic AMOLED 2X, 2448x1848 (403 ppi), 120 Гц, пик 3000 нит; внешний — 16:10, 1972x1248 (428 ppi), 120 Гц, антибликовое покрытие. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Память: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ.

12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ. Камеры: основная — 50 Мп (главный сенсор) + 50 Мп (сверхширокоугольный); внешняя и внутренняя селфи-камеры — по 10 Мп.

основная — 50 Мп (главный сенсор) + 50 Мп (сверхширокоугольный); внешняя и внутренняя селфи-камеры — по 10 Мп. Корпус и габариты: толщина 4,5 мм в раскрытом виде и 9,7 мм в сложенном; вес 201 г; шарнир Flex Titanium; защита от воды и пыли IP48.

толщина 4,5 мм в раскрытом виде и 9,7 мм в сложенном; вес 201 г; шарнир Flex Titanium; защита от воды и пыли IP48. ПО: Android 17 с оболочкой One UI 9, алгоритмами Galaxy AI и интеграцией Gemini.

Android 17 с оболочкой One UI 9, алгоритмами Galaxy AI и интеграцией Gemini. Цена и цвета: от $1899,99; цвета — графитовый, кремовый, лавандовый и фисташковый. Старт продаж — 7 августа.

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Samsung Galaxy Z Fold8 слева и Z Fold8 Ultra справа (внешний дисплей) Фото: Android Central

Мнение эксперта про Galaxy Z Fold 8

По оценке обозревателя PhoneArena, главное достоинство телефона — отказ от узкого внешнего экрана и "квадратного" внутреннего из обычных моделей Z Fold. Внешний дисплей 16:10 по формату близок к классическим смартфонам 2010-х, а большая основная панель 4:3 избавляет от неудобств, связанных с прежними пропорциями "раскладушек".

Плюс заключается в удобстве для игр и просмотра видео. В горизонтальном положении экран 4:3 оставляет меньше черных полос при просмотре фильмов и дает больше пространства для инструментов в фоторедакторах. В мобильных FPS-шутерах пропало ощущение урезанного обзора по бокам, характерного для прошлых поколений. В вертикальном положении на дисплей помещается значительно больше текста, что делает удобной работу с документами, таблицами и электронными книгами.

Samsung Galaxy Z Fold8 (слева) и Z Fold8 Ultra (справа): просмотр видео на основном экране Фото: zdnet.com

Продуманная эргономика тоже радует. При толщине 9,7 мм и весе 201 грамм гаджет ощущается в руке даже легче, чем Galaxy S26 Ultra (214 грамм). Инженеры добавили легкий изгиб на грани корпуса, убрав главную проблему Z Fold 7 — плоские половинки теперь легко зацепить и раскрыть пальцами.

Довершают картину надежный шарнир и читаемость на солнце. Новый шарнир Flex Titanium с титановой подложкой существенно уменьшил складку по центру матрицы и сделал ход раскрытия более плавным. А фирменное антибликовое покрытие внешнего стекла в сочетании с пиковой яркостью до 3000 нит в режиме HDR обеспечивает высокую читабельность на улице.

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