Samsung представила Galaxy Z Fold8 із широким екраном: що вміє складаний смартфон (фото)

Компанія Samsung представила складаний смартфон Galaxy Z Fold 8, змінивши співвідношення сторін екранів та покращивши ергономіку корпусу.

Детальний аналіз характеристик та основних особливостей новинки наводить видання PhoneArena.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 8

Дисплеї: внутрішній — 4:3, Dynamic AMOLED 2X, 2448x1848 (403 ppi), 120 Гц, пікова яскравість 3000 ніт; зовнішній — 16:10, 1972x1248 (428 ppi), 120 Гц, антиблікове покриття.

внутрішній — 4:3, Dynamic AMOLED 2X, 2448x1848 (403 ppi), 120 Гц, пікова яскравість 3000 ніт; зовнішній — 16:10, 1972x1248 (428 ppi), 120 Гц, антиблікове покриття. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Пам'ять: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ.

12/256 ГБ, 12/512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ. Камери: основна — 50 Мп (головний сенсор) + 50 Мп (надширококутна); зовнішня та внутрішня селфі-камери — по 10 Мп.

основна — 50 Мп (головний сенсор) + 50 Мп (надширококутна); зовнішня та внутрішня селфі-камери — по 10 Мп. Корпус і габарити: товщина 4,5 мм у розкладеному вигляді та 9,7 мм у складеному; вага 201 г; шарнір Flex Titanium; захист від води та пилу IP48.

товщина 4,5 мм у розкладеному вигляді та 9,7 мм у складеному; вага 201 г; шарнір Flex Titanium; захист від води та пилу IP48. ПЗ: Android 17 з оболонкою One UI 9, алгоритмами Galaxy AI та інтеграцією Gemini.

Android 17 з оболонкою One UI 9, алгоритмами Galaxy AI та інтеграцією Gemini. Ціна та кольори: від $1899,99; кольори — графітовий, кремовий, лавандовий та фісташковий. Старт продажів — 7 серпня.

Відео дня

Samsung Galaxy Z Fold8 ліворуч і Z Fold8 Ultra праворуч (зовнішній дисплей) Фото: Android Central

Думка експерта про Galaxy Z Fold 8

На думку оглядача PhoneArena, головна перевага телефону — відмова від вузького зовнішнього екрана та "квадратного" внутрішнього екрана, характерних для звичайних моделей Z Fold. Зовнішній дисплей із форматом 16:10 нагадує класичні смартфони 2010-х років, а великий основний екран із форматом 4:3 позбавляє від незручностей, пов’язаних із колишніми пропорціями "розкладачок".

Перевага полягає у зручності для ігор та перегляду відео. У горизонтальному положенні екран із співвідношенням сторін 4:3 залишає менше чорних смуг під час перегляду фільмів і надає більше простору для інструментів у фоторедакторах. У мобільних FPS-шутерах зникло відчуття обмеженого огляду з боків, характерне для попередніх поколінь. У вертикальному положенні на дисплей вміщується значно більше тексту, що робить зручною роботу з документами, таблицями та електронними книгами.

Samsung Galaxy Z Fold8 (ліворуч) та Z Fold8 Ultra (праворуч): перегляд відео на основному екрані Фото: zdnet.com

Продумана ергономіка також радує. При товщині 9,7 мм і вазі 201 грам гаджет у руці здається навіть легшим, ніж Galaxy S26 Ultra (214 грам). Інженери додали легкий вигин на краях корпусу, усунувши головну проблему Z Fold 7 — плоскі половинки тепер легко зачепити й розкласти пальцями.

Завершують картину надійний шарнір та читабельність на сонці. Новий шарнір Flex Titanium із титановою підкладкою суттєво зменшив згин у центрі матриці та зробив хід розкладання більш плавним. А фірмове антиблікове покриття зовнішнього скла в поєднанні з піковою яскравістю до 3000 ніт у режимі HDR забезпечує високу читабельність на вулиці.

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