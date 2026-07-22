Топ 3 вживаних смартфонів, які варто придбати у 2026 році: OnePlus, Samsung, Pixel (фото)

Заощадити кілька сотень доларів на купівлі флагманського смартфона — цілком можливо. Головне — вибрати правильну модель…

Багато смартфонів, випущених за останні 2 роки, не тільки залишаються чудовим вибором у 2026 році, але й дозволять вам заощадити значні кошти, оскільки їх можна придбати за низькими цінами. Якщо вам потрібен флагман, але бюджет обмежений, ось 3 моделі, які, як і раніше, залишаються актуальними, пише slashgear.com.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

Навіть у порівнянні з останнім флагманом Samsung, Galaxy S26 Ultra, за винятком дизайну та кількох дрібниць, Galaxy S24 Ultra справляє враження. До комплекту поставки входить стилус S-Pen, що дозволяє керувати відтворенням мультимедіа та перемикатися між режимами камери. Він може виконувати функцію кнопки спуску затвора камери та навіть переміщатися по інтерфейсу, перебуваючи на відстані. Ці та багато інших функцій відсутні у цьогорічного флагмана. Крім того, "квадратний" дизайн Galaxy S24 Ultra дійсно виділяється на тлі безлічі телефонів із заокругленими краями, які останнім часом бачимо дедалі частіше. Таке оформлення надає смартфону характер, і це одна з причин, чому SlashGear називає його найкрасивішим телефоном Samsung за останній час.

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Звісно, апаратна частина також не поступається жодному пристрою, випущеному цього року. Камери чудові, яскравий дисплей ідеально підходить для перегляду контенту, а ігри (навіть ресурсомісткі) працюють вражаюче. Що робить його найкращим вибором навіть сьогодні, так це обіцянка Samsung щодо оновлень до 2031 року. Це означає, що Galaxy S24 Ultra може отримати Android 23. Сьогодні його ціна значно нижча за стартову ціну в 1299 доларів.

Google Pixel 9

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Phone Arena

Після виходу у 2024 році Google Pixel 9 одразу опинився в тіні Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. Однак він здатний на все те саме, що й моделі Pro, але в більш компактному корпусі. Спочатку його ціна становила 799 доларів, а зараз його можна придбати менш ніж за 550 доларів, а вживані екземпляри — менш ніж за 350 доларів.

Найкраща особливість Pixel 9 — це те, що він отримує 7 років підтримки ПЗ, як і його старші "побратими", — аж до 2031 року. Маються на увазі оновлення ОС Android, нові функції та патчі безпеки. Експерти радять відмовитися від покупки Pixel 10a: краще придбати преміальний Pixel 9. У огляді видання зазначило, що ця модель робить вражаючі фотографії та має непоганий час автономної роботи.

120-герцовий OLED-дисплей краще підходить для перегляду контенту, а вбудовані функції штучного інтелекту Gemini забезпечують повноцінний користувацький досвід. Він має найчистіше програмне забезпечення Android серед усіх існуючих. Тут немає зайвих додатків чи дублюючих функцій. Він вийшов на ринок з Android 14 і отримає оновлення до Android 22. Тож Google Pixel 9 — це вдала покупка навіть у 2026 році.

OnePlus 12

Смартфон OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

OnePlus 12 — це телефон, який, як і раніше, працює швидко та якісно. Причиною високої продуктивності є процесор Snapdragon 8 Gen 3. AMOLED-дисплей ProXDR OnePlus 12 із частотою оновлення 120 Гц чудово підходить для перегляду контенту, а пікова яскравість у 4500 гарантує нормальне зображення під сонячним світлом. Користувацький інтерфейс реагує швидко, незважаючи на те, що його оболонка Android, OxygenOS, з кожним оновленням стає все більш ресурсоємною. Коли SlashGear тестував його на початку 2024 року, вердикт був таким: бренд зробив правильний вибір за свою ціну. Зараз це ще більш актуально, оскільки ціни з того часу знизилися.

OnePlus 12 оснащений акумулятором ємністю 5400 мА·год із підтримкою дротового заряджання потужністю 100 Вт та бездротового заряджання потужністю 50 Вт. Налаштування камери Hasselblad може підійти не всім, але фотографії виходять яскравими і набагато менш обробленими за допомогою ШІ. OnePlus 12 має залишатися надійним пристроєм до 2030 року, коли компанія припинить випускати оновлення для цього телефону. Вживаний OnePlus 12 можна придбати менш ніж за 400 доларів.

Раніше ми писали про те, чому китайські смартфони такі дешеві і за що ми їх любимо. Майже всі китайські бренди мають дуже конкретну мету: продаж великих обсягів продукції з оптимальним співвідношенням ціни та якості покупцям з обмеженим бюджетом.