Топ-3 подержанных смартфонов, которые стоит купить в 2026 году: OnePlus, Samsung, Pixel (фото)

Сэкономить несколько сотен долларов на покупке флагманского смартфона — вполне возможно. Главное, выбрать правильную модель…

Многие смартфоны, выпущенные за последние 2 года, не только остаются отличными покупками в 2026 году, но и позволят вам сэкономить значительные средства, поскольку они доступны по низким ценам. Если вам нужен флагман, но бюджет ограничен, вот 3 модели, которые по-прежнему актуальны, пишет slashgear.com.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Phone Arena

Даже по сравнению с последним флагманом Samsung, Galaxy S26 Ultra, за исключением дизайна и нескольких мелочей, Galaxy S24 Ultra впечатляет. В комплект поставки входит стилус S-Pen, позволяющий управлять воспроизведением мультимедиа и переключаться между режимами камеры. Он может функционировать как кнопка затвора камеры и даже перемещаться по интерфейсу, находясь на расстоянии. Эти и многие другие функции отсутствуют у флагмана этого года. Кроме того, "квадратный" дизайн Galaxy S24 Ultra действительно выделяется на фоне множества телефонов с округлыми краями, которые все чаще видим в последнее время. Такое оформление придает смартфону характер, и это одна из причин, почему SlashGear называет его самым красивым телефоном Samsung за последнее время.

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Конечно, аппаратная часть также не уступает ни одному устройству, выпущенному в этом году. Камеры великолепны, яркий дисплей отлично подходит для просмотра контента, а игры (даже ресурсоемкие) работают впечатляюще. Что делает его лучшей покупкой даже сегодня, так это обещание Samsung обновлений до 2031 года. Это означает, что Galaxy S24 Ultra может получить Android 23. Сегодня он стоит значительно ниже стартовой цены в 1299 долларов.

Google Pixel 9

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Phone Arena

После выхода в 2024 году Google Pixel 9 сразу же оказался в тени Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Однако он способен на все, что и модели Pro, но в более компактном корпусе. Изначально его цена составляла 799 долларов, а сейчас его можно приобрести менее чем за 550 долларов, а подержанные экземпляры — менее чем за 350 долларов.

Лучшая особенность Pixel 9 — это то, что он получает 7 лет поддержки ПО, что и его старшие "собратья" — до 2031 года. Имеются ввиду обновления ОС Android, новые функции и патчи безопасности. Эксперты советуют отказаться от покупки Pixel 10a: лучше приобрести премиальный Pixel 9. В обзоре издание отметило, что рассматриваемая модель делает впечатляющие фотографии и имеет неплохое время автономной работы.

120-герцовый OLED-дисплей лучше подходит для просмотра контента, а встроенные функции ИИ Gemini обеспечивают полноценный пользовательский опыт. Он обладает самым чистым программным обеспечением Android из всех существующих. Здесь нет лишних приложений или дублирующихся функций. Он был выпущен с Android 14 и рад получить Android 22. Так что Google Pixel 9 — это хорошая покупка даже в 2026 году.

OnePlus 12

Смартфон OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

OnePlus 12 — это телефон, который по-прежнему работает быстро и качественно. Причиной высокой производительности является процессор Snapdragon 8 Gen 3. AMOLED-дисплей ProXDR OnePlus 12 с частотой обновления 120 Гц отлично подходит для просмотра контента, а пиковая яркость в 4500 гарантирует нормальное изображение при солнечном свете. Пользовательский интерфейс откликается шустро, несмотря на то, что его оболочка Android, OxygenOS, стала более ресурсоемкой с каждым обновлением. Когда SlashGear тестировал его в начале 2024 года, вердикт был таков: бренд сделал правильный выбор за свою цену. Сейчас это еще более актуально, поскольку цены с тех пор снизились.

OnePlus 12 оснащен батареей емкостью 5400 мАч с поддержкой проводного подключения мощностью 100 Вт и беспроводного подключения мощностью 50 Вт. Настройка камеры Hasselblad может подойти не всем, но фотографии получаются яркими и гораздо менее обработанными с помощью ИИ. OnePlus 12 должен оставаться надежным устройством до 2030 года, когда компания прекратит выпускать обновления для этого телефона. Подержанный OnePlus 12 можно купить менее чем за 400 долларов.

Ранее писали о том, почему китайские смартфоны такие дешевые и за что мы их любим. Почти все китайские бренды имеют очень конкретную цель: продажа больших объемов продукции с оптимальным соотношением цены и качества покупателям с ограниченным бюджетом.