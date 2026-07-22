Впечатления экспертов от Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: титановый шарнир и 200-Мп камера (фото)

Samsung презентовала флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra. Новинка получила усовершенствованный титановый шарнир, 200-мегапиксельную камеру и увеличенную батарею.

В отличие от широкого Galaxy Z Fold8 с новым соотношением сторон, версия Ultra сохранила привычные для серии пропорции и ориентирована на максимальную производительность. Первыми впечатлениями делится журналист PhoneArena.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Экраны: внутренний 8" Dynamic AMOLED 2X (2504x2256, 1–120 Гц); внешний 6,5" Dynamic AMOLED 2X (2520x1080, 1–120 Гц).

внутренний 8" Dynamic AMOLED 2X (2504x2256, 1–120 Гц); внешний 6,5" Dynamic AMOLED 2X (2520x1080, 1–120 Гц). Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (без слота MicroSD).

12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (без слота MicroSD). Камеры: основная 200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп ультраширокоугольная (f/1.9) + 10 Мп телеобъектив (f/2.4, OIS, 3x); две селфи-камеры по 10 Мп (f/2.2).

основная 200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп ультраширокоугольная (f/1.9) + 10 Мп телеобъектив (f/2.4, OIS, 3x); две селфи-камеры по 10 Мп (f/2.2). Батарея: 5000 мАч (кремний-углеродная), проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 20 Вт, реверсивная зарядка.

5000 мАч (кремний-углеродная), проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 20 Вт, реверсивная зарядка. Корпус и габариты: 158,4x72,8x8,9 мм (в сложенном виде), 158,4x143,2x4,1 мм (в раскрытом), вес 215 г, защита IP48, шарнир Flex Titanium.

158,4x72,8x8,9 мм (в сложенном виде), 158,4x143,2x4,1 мм (в раскрытом), вес 215 г, защита IP48, шарнир Flex Titanium. ПО: Android 17 с оболочкой One UI 9.

Android 17 с оболочкой One UI 9. Цвета и цена: бежевый, графитовый, фиолетовый и зеленый; цена от $2100 (версия 12/256 ГБ).

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: мнение эксперта

Обозреватель PhoneArena отмечает, что смартфон сохранил знакомый эргономичный профиль, но грани корпуса стали более сглаженными, благодаря чему удерживать 8-дюймовый аппарат намного удобнее. В раскрытом виде толщина составляет всего 4,1 мм. Отдельной похвалы удостоился обновленный шарнир Flex Titanium: использование титанового сплава и титановой пластины под дисплеем не только повысило прочность при падениях, но и заметно сгладило складку по центру экрана, сделав ход раскрытия плавным и легким.

В плане фотовозможностей эксперт выделяет основной 200-мегапиксельный сенсор с улучшенными алгоритмами HDR и новый 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, дающий отличную детализацию. Однако главный упущенный апгрейд — телеобъектив. В Samsung сохранили прежний 10-мегапиксельный датчик с 3-кратным зумом и небольшой физической матрицей, из-за чего при слабом освещении снимкам с приближением не хватает четкости.

Приятным прогрессом стало увеличение емкости аккумулятора до 5000 мАч с применением кремний-углеродной технологии. Это решает главную проблему прошлых поколений с быстрой разрядкой при активном использовании. При этом розничная цена базовой версии 12/256 ГБ выросла до 2100 долларов. Эксперт считает, что Galaxy Z Fold 8 Ultra стоит покупать только требовательным пользователям, которым жизненно необходима максимальная продуктивность большого экрана.

Ранее сообщалось, что компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold 8 с новым соотношением сторон 4:3. Возможно, эта новинка получилась интереснее, чем вариант Ultra, для большинства покупателей.