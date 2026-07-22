Впечатления экспертов от Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: титановый шарнир и 200-Мп камера (фото)
Samsung презентовала флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra. Новинка получила усовершенствованный титановый шарнир, 200-мегапиксельную камеру и увеличенную батарею.
В отличие от широкого Galaxy Z Fold8 с новым соотношением сторон, версия Ultra сохранила привычные для серии пропорции и ориентирована на максимальную производительность. Первыми впечатлениями делится журналист PhoneArena.
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Экраны: внутренний 8" Dynamic AMOLED 2X (2504x2256, 1–120 Гц); внешний 6,5" Dynamic AMOLED 2X (2520x1080, 1–120 Гц).
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
- Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ, накопитель на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (без слота MicroSD).
- Камеры: основная 200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп ультраширокоугольная (f/1.9) + 10 Мп телеобъектив (f/2.4, OIS, 3x); две селфи-камеры по 10 Мп (f/2.2).
- Батарея: 5000 мАч (кремний-углеродная), проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 20 Вт, реверсивная зарядка.
- Корпус и габариты: 158,4x72,8x8,9 мм (в сложенном виде), 158,4x143,2x4,1 мм (в раскрытом), вес 215 г, защита IP48, шарнир Flex Titanium.
- ПО: Android 17 с оболочкой One UI 9.
- Цвета и цена: бежевый, графитовый, фиолетовый и зеленый; цена от $2100 (версия 12/256 ГБ).
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: мнение эксперта
Обозреватель PhoneArena отмечает, что смартфон сохранил знакомый эргономичный профиль, но грани корпуса стали более сглаженными, благодаря чему удерживать 8-дюймовый аппарат намного удобнее. В раскрытом виде толщина составляет всего 4,1 мм. Отдельной похвалы удостоился обновленный шарнир Flex Titanium: использование титанового сплава и титановой пластины под дисплеем не только повысило прочность при падениях, но и заметно сгладило складку по центру экрана, сделав ход раскрытия плавным и легким.
В плане фотовозможностей эксперт выделяет основной 200-мегапиксельный сенсор с улучшенными алгоритмами HDR и новый 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, дающий отличную детализацию. Однако главный упущенный апгрейд — телеобъектив. В Samsung сохранили прежний 10-мегапиксельный датчик с 3-кратным зумом и небольшой физической матрицей, из-за чего при слабом освещении снимкам с приближением не хватает четкости.
Приятным прогрессом стало увеличение емкости аккумулятора до 5000 мАч с применением кремний-углеродной технологии. Это решает главную проблему прошлых поколений с быстрой разрядкой при активном использовании. При этом розничная цена базовой версии 12/256 ГБ выросла до 2100 долларов. Эксперт считает, что Galaxy Z Fold 8 Ultra стоит покупать только требовательным пользователям, которым жизненно необходима максимальная продуктивность большого экрана.
Ранее сообщалось, что компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold 8 с новым соотношением сторон 4:3. Возможно, эта новинка получилась интереснее, чем вариант Ultra, для большинства покупателей.