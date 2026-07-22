Враження експертів від Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: титановий шарнір і 200-мегапіксельна камера (фото)

Компанія Samsung презентувала флагманський складаний смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra. Новинка отримала вдосконалений титановий шарнір, 200-мегапіксельну камеру та акумулятор більшої ємності.

На відміну від широкого Galaxy Z Fold8 із новим співвідношенням сторін, версія Ultra зберегла звичні для серії пропорції та орієнтована на максимальну продуктивність. Свої перші враження ділиться журналіст PhoneArena.

Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Екрани: внутрішній 8" Dynamic AMOLED 2X (2504x2256, 1–120 Гц); зовнішній 6,5" Dynamic AMOLED 2X (2520x1080, 1–120 Гц).

внутрішній 8" Dynamic AMOLED 2X (2504x2256, 1–120 Гц); зовнішній 6,5" Dynamic AMOLED 2X (2520x1080, 1–120 Гц). Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Пам'ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ (без слота MicroSD).

12 або 16 ГБ ОЗУ, накопичувач на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ (без слота MicroSD). Камери: основна 200 Мп (f/1,7, OIS) + 50 Мп ультраширококутна (f/1,9) + 10 Мп телеоб'єктив (f/2,4, OIS, 3x); дві селфі-камери по 10 Мп (f/2.2).

основна 200 Мп (f/1,7, OIS) + 50 Мп ультраширококутна (f/1,9) + 10 Мп телеоб'єктив (f/2,4, OIS, 3x); дві селфі-камери по 10 Мп (f/2.2). Акумулятор: 5000 мА·год (кремній-вуглецевий), дротова зарядка 45 Вт, бездротова 20 Вт, реверсивна зарядка.

5000 мА·год (кремній-вуглецевий), дротова зарядка 45 Вт, бездротова 20 Вт, реверсивна зарядка. Корпус і габарити: 158,4×72,8×8,9 мм (у складеному вигляді), 158,4×143,2×4,1 мм (у розкладеному), вага 215 г, захист IP48, шарнір Flex Titanium.

158,4×72,8×8,9 мм (у складеному вигляді), 158,4×143,2×4,1 мм (у розкладеному), вага 215 г, захист IP48, шарнір Flex Titanium. ПЗ: Android 17 з оболонкою One UI 9.

Android 17 з оболонкою One UI 9. Кольори та ціна: бежевий, графітовий, фіолетовий і зелений; ціна від $2100 (версія 12/256 ГБ).

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Оглядач PhoneArena зазначає, що смартфон зберіг звичний ергономічний профіль, але грані корпусу стали більш згладженими, завдяки чому тримати 8-дюймовий пристрій набагато зручніше. У розкладеному вигляді товщина становить усього 4,1 мм. Окремої похвали заслужив оновлений шарнір Flex Titanium: використання титанового сплаву та титанової пластини під дисплеєм не тільки підвищило міцність при падіннях, але й помітно згладило складку по центру екрану, зробивши хід розкриття плавним і легким.

Щодо фотоможливостей, експерт виділяє основний 200-мегапіксельний сенсор із вдосконаленими алгоритмами HDR та новий 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль, який забезпечує чудову деталізацію. Однак головне, чого не вистачає, — це телеоб'єктив. У Samsung зберегли колишній 10-мегапіксельний датчик із 3-кратним зумом і невеликою фізичною матрицею, через що при слабкому освітленні знімкам із наближенням бракує чіткості.

Приємним досягненням стало збільшення ємності акумулятора до 5000 мА·год завдяки застосуванню кремній-вуглецевої технології. Це вирішує головну проблему попередніх поколінь, пов’язану зі швидким розряджанням під час активного використання. При цьому роздрібна ціна базової версії 12/256 ГБ зросла до 2100 доларів. Експерт вважає, що Galaxy Z Fold 8 Ultra варто купувати лише вимогливим користувачам, яким життєво необхідна максимальна продуктивність великого екрану.

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung представила складаний смартфон Galaxy Z Fold 8 із новим співвідношенням сторін 4:3. Можливо, для більшості покупців ця новинка виявилася цікавішою, ніж модель Ultra.