Компактный и мощный Galaxy Z Flip 8 уже здесь: чем удивила новинка Samsung (фото)

Samsung представила миниатюрный раскладной смартфон Galaxy Z Flip 8.

Новинка получила увеличенный внешний экран, разогнанный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и влагозащищенный корпус, пишет Android Headlines.

По оснащению и внешнему виду Galaxy Z Flip8 мало чем отличается от Z Flip7. Гибкий смартфон оснащен 6,9-дюймовым основным экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520x1080 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внешний Super AMOLED дисплей имеет диагональ 4,1 дюйма с разрешением 1048x948 пикселей и также поддерживает частоту 120 Гц. Габариты устройства составляют 166,9x75,4x6,1 мм в раскрытом виде и 85,7x75,4x13,1 мм в сложенном при весе 180 граммов. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP48.

Відео дня

Samsung Galaxy Z Flip 8 в сложенном виде Фото: Mashable

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy в связке с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ или 512 ГБ. Основной блок камер включает главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Внутренняя селфи-камера имеет разрешение 10 Мп. Аккумулятор емкостью 4300 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную на 15 Вт и реверсивную зарядку. Модель поставляется с Android 17 и оболочкой One UI 9, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также предлагается в розовом, графитовом, кремовом и мятном цветах.

Цены:

Samsung Galaxy Z Flip 8 12/256GB — $1200

Samsung Galaxy Z Flip 8 12/512GB — $1399

Ранее сообщалось, что компания Samsung представила флагманские складные смартфоны Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra.