Компактний і потужний Galaxy Z Flip 8 вже тут: чим здивувала новинка від Samsung (фото)

Компанія Samsung представила мініатюрний розкладний смартфон Galaxy Z Flip 8.

Новинка отримала збільшений зовнішній екран, розігнаний процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy та вологозахищений корпус, пише Android Headlines.

За оснащенням та зовнішнім виглядом Galaxy Z Flip8 майже не відрізняється від Z Flip7. Гнучкий смартфон оснащений 6,9-дюймовим основним екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2520x1080 пікселів та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Зовнішній дисплей Super AMOLED має діагональ 4,1 дюйма з роздільною здатністю 1048x948 пікселів і також підтримує частоту 120 Гц. Габарити пристрою становлять 166,9x75,4x6,1 мм у розкладеному вигляді та 85,7x75,4x13,1 мм у складеному, при вазі 180 грамів. Захист від води та пилу відповідає стандарту IP48.

Відео дня

Samsung Galaxy Z Flip 8 у складеному стані Фото: Mashable

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ або 512 ГБ. Основний блок камер включає головний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією та 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Внутрішня селфі-камера має роздільну здатність 10 Мп. Акумулятор ємністю 4300 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт, бездротову — 15 Вт та реверсивну зарядку. Модель постачається з Android 17 та оболонкою One UI 9, підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0, а також доступна у рожевому, графітовому, кремовому та м'ятному кольорах.

Ціни:

Samsung Galaxy Z Flip 8 12/256 ГБ — 1200 доларів

Samsung Galaxy Z Flip 8 12/512 ГБ — 1399 доларів

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung представила флагманські складані смартфони Galaxy Z Fold 8 та Galaxy Z Fold 8 Ultra.