Galaxy Watch Ultra 2 та Watch 9: представлені найкращі смарт-годинники Samsung 2026 року (фото)

Компанія Samsung анонсувала топові смарт-годинники Galaxy Watch Ultra 2 та модель Galaxy Watch 9. Ці пристрої оснащені чіпсетом Snapdragon Wear Elite, акумуляторами збільшеної ємності та яскравими дисплеями.

Детальний аналіз характеристик, автономності та роздрібних цін аксесуарів наводить видання Android Headlines.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 позиціонується як захищений аксесуар для екстремальних умов та дайвінгу. Пристрій має титановий корпус товщиною 10,7 мм і важить 61,5 грама. Корпус отримав максимальний захист від води та зовнішніх впливів відповідно до стандартів IP69K, 10ATM, MIL-STD-810H та дайверського EN13319.

Дисплей: 1,52 дюйма, Super AMOLED, пікова яскравість до 5000 ніт.

1,52 дюйма, Super AMOLED, пікова яскравість до 5000 ніт. Процесор: Qualcomm Snapdragon Wear Elite.

Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Пам'ять: 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ вбудованої пам'яті.

2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор: 8000 мА·год (на 35% більше, ніж у першого покоління); зарядка до 40% займає 30 хвилин, а до 100% — 90 хвилин.

8000 мА·год (на 35% більше, ніж у першого покоління); зарядка до 40% займає 30 хвилин, а до 100% — 90 хвилин. Функції: датчик BioActive, сповіщення про небезпечний рівень шуму Hearing alerts, оцінка здоров’я серця Heart Health Score, індекс фізичної форми Fitness Index та відстеження відхилень під час сну Vitals.

датчик BioActive, сповіщення про небезпечний рівень шуму Hearing alerts, оцінка здоров’я серця Heart Health Score, індекс фізичної форми Fitness Index та відстеження відхилень під час сну Vitals. Зв'язок: LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, двочастотний GPS (L1 + L5).

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Ціна:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 47 мм (LTE) — 699,99 доларів (модель доступна у кольорах Titanium Silver та Titanium Gray).

Розумні годинники Galaxy Watch 9 та Watch Ultra 2 Фото: androidcentral.com

Samsung Galaxy Watch 9

Samsung Galaxy Watch 9 призначені для щоденного моніторингу здоров’я та спортивних показників. Модель доступна у двох розмірах — 40 мм і 44 мм. Товщина корпусу становить 8,6 мм, а захист від води та пилу відповідає стандартам IP68, 5ATM та MIL-STD-810H.

Екран Super AMOLED має діагональ 1,34 дюйма у молодшій версії (31,5 г) та 1,47 дюйма у старшій (34 г) при піковій яскравості 3000 ніт. Чіпсет Snapdragon Wear Elite замінив попередній Exynos W1000. Обсяг пам'яті становить 2 ГБ ОЗУ та 32 ГБ ПЗУ. Ємність акумулятора зросла на 20% і становить 390 мА·год у 40-мм версії (зарядка до 100% за 80 хвилин) та 445 мА·год у 44-мм версії (100% за 90 хвилин).

Ціни:

Samsung Galaxy Watch 9 40 мм (Bluetooth/Wi-Fi) — 379,99 доларів

Samsung Galaxy Watch 9 40 мм (LTE) — 429,99 доларів

Samsung Galaxy Watch 9 44 мм (Bluetooth/Wi-Fi) — 409,99 доларів

Samsung Galaxy Watch 9 44 мм (LTE) — 459,99 доларів (версія 40 мм представлена у кольорах Graphite та Cream, а 44 мм — Graphite та Silver).

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung представила компактний розкладний смартфон Galaxy Z Flip 8 із збільшеним зовнішнім екраном.

Також Фокус писав про презентацію складаних флагманів Samsung Galaxy Z Fold 8 та Galaxy Z Fold 8 Ultra.