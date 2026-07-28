Лучшие компактные смартфоны 2026 года: 4 популярные модели на разный бюджет (фото)

Современные смартфоны стали очень большими, но на рынке еще остались относительно миниатюрные варианты. Рассказываем про топ-4 телефона с диагональю до 6,3 дюйма в 2026 году.

Фокус собрал самые удачные смартфоны с удобными размерами по результатам тестов. В рейтинге представлены аппараты среднего класса и флагманы Samsung, Apple, Google и Poco (Xiaomi).

Poco X8 Pro

Смартфон Poco X8 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2756x1268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и пиковой яркостью до 3500 нит. Корпус защищен прочным стеклом Gorilla Glass 7i и обладает стандартами защиты от воды и пыли IP68/IP69K. За высокую скорость работы отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1 (результат AnTuTu 11 — 2 074 721 балл).

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Блок камер включает в себя основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, а фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Главным преимуществом модели стала емкая кремний-углеродная батарея на 6500 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки Xiaomi HyperCharge. Смартфон работает под управлением Android 16 с HyperOS 3, оснащен стереодинамиками и ИК-портом.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: Reddit

Преимущества

Максимальная защита корпуса по стандартам IP68 и IP69K.

Яркий OLED-экран с поддержкой Dolby Vision и HDR10+.

Отличная автономность благодаря аккумулятору на 6500 мАч и зарядке 100 Вт.

Высокая производительность чипа Dimensity 8500 Ultra и накопителя UFS 4.1.

Наличие ИК-порта и динамической LED-подсветки сзади.

Недостатки

Отсутствие телеобъектива (зум-камеры).

Фронтальная камера не поддерживает запись видео в 4K.

Цена в Украине:

POCO X8 Pro 8/256GB — 20 499 грн

POCO X8 Pro 12/512GB — 24 999 грн

Samsung Galaxy S26

Флагманский Samsung Galaxy S26 предлагает 6,3-дюймовый дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 2340x1080 точек, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Смартфон выполнен в ультратонком (7,2 мм) и легком (167 г) корпусе из армированного алюминия Armor Aluminum 2 со стеклом Gorilla Glass Victus 2 и защитой IP68. Внутри установлен топовый 2-нанометровый чипсет Exynos 2600 с 12 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем UFS 4.X.

Набор камер состоит из основного модуля на 50 Мп с OIS, 10-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры. Фронтальный сенсор на 12 Мп поддерживает съемку в 4K. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4300 мАч с проводной зарядкой 25 Вт и беспроводной на 15 Вт. Модель поставляется с Android 16, оболочкой One UI 8.5 и гарантией 7 лет обновлений ОС.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Преимущества

Премиальные материалы, ультратонкий (7,2 мм) и легкий корпус.

Яркий LTPO OLED-экран с адаптивной частотой обновления.

Полноценный тройной блок камер с 3-кратным оптическим зумом.

Запись видео в 8K, продвинутые функции стабилизации и Horizon Lock.

7 лет гарантированных обновлений Android и патчей безопасности.

Недостатки

Минимальные обновления по сравнению с прошлым поколением Galaxy S25.

Медленная зарядка мощностью всего 25 Вт.

Базовый стандарт IP68, уступающий конкурентам с IP69.

Отсутствие поддержки Dolby Vision и 10-битной глубины цвета.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy S26 12/256GB — 42 299 грн

Samsung Galaxy S26 12/512GB — 47 799 грн

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a оборудован 6,3-дюймовым P-OLED экраном с разрешением 2424x1080, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2700 нит. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и сочетает алюминиевую рамку с пластиковой спинкой. За производительность отвечает 4-нанометровый чип Google Tensor G4 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Отметим, что Pixel 9a практически не отличается от более нового Pixel 10a, но стоит значительно дешевле, из-за чего эксперты рекомендуют к покупке именно эту модель.

За фотовозможности отвечает двойная камера: основной сенсор на 48 Мп с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Смартфон отлично справляется со съемкой благодаря алгоритмам ИИ Pixel AI. Батарея емкостью 5100 мАч поддерживает проводную зарядку 23 Вт, беспроводную на 7,5 Вт и функцию обхода аккумулятора Bypass charging. Модель работает на чистом Android с гарантированной поддержкой обновлений в течение 7 лет.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

Преимущества

"Чистая" ОС Android с уникальными ИИ-функциями и 6 годами обновлений впереди.

Отличное качество фотосъемки и алгоритмы обработки Google.

Высокая автономность благодаря батарее на 5100 мАч.

Корпус с полноценной защитой от воды и пыли IP68.

Наличие функции прямой подачи питания Bypass charging.

Недостатки

Отсутствие зарядного устройства в комплекте.

Устаревший дизайн с широкими рамками вокруг экрана и пластиковой спинкой.

Низкая скорость зарядки (всего 23 Вт).

Медленная обработка ночных снимков в режиме Night mode.

Цена в Украине:

Google Pixel 9a 8/128GB — 19 499 грн

Google Pixel 9a 8/256GB — 22 669 грн

Apple iPhone 17e

iPhone 17e оснащен 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED с разрешением 2532x1170 пикселей и пиковой яркостью 1200 нит. Корпус выполнен из алюминия и прочного стекла Ceramic Shield 2 с защитой от воды по стандарту IP68 (погружение до 6 метров). Модель работает на мощном 3-нанометровом процессоре Apple A19 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем NVMe.

Тыльная камера представлена единым 48-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией и поддержкой съемки видео в 4K Dolby Vision. Для селфи и биометрии Face ID используется 12-мегапиксельная система SL 3D. Аккумулятор емкостью 4005 мАч поддерживает быструю проводную зарядку (50% за 30 минут) и магнитную беспроводную зарядку MagSafe/Qi2 на 15 Вт. Устройство поставляется с iOS 26 и гарантированной поддержкой обновлений от 5 лет.

Это самый компактный iPhone в актуальной линейке бренда.

Смартфон iPhone 17e Фото: gsmarena.com

Преимущества

Небольшие размеры, прочный корпус и малый вес (169 г).

Флагманский процессор Apple A19 и высокая производительность.

Существенный прирост автономности по сравнению с прошлым поколением.

Поддержка магнитной зарядки MagSafe и Qi2.

Запись видео высокого качества в 4K Dolby Vision и долгий срок поддержки iOS.

Недостатки

Экран с частотой обновления всего 60 Гц и отсутствием Always On Display.

Отсутствие дополнительных камер (ультраширокоугольной или зум-модуля).

Устаревший дизайн лицевой панели с широким вырезом-челкой.

Медленная зарядка на фоне Android-флагманов.

Цена в Украине:

Apple iPhone 17e 256GB — 34 999 грн

Ранее сообщалось, что компания Samsung ведет внутреннее тестирование оболочки One UI 9.0 на базе Android 17 для 49 моделей.