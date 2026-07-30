Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года: топ-3 модели Motorola, Xiaomi, POCO (фото)

Доступные телефоны в 2026 году способны удивить. Рассказываем про три модели отличного качества, протестированные экспертами.

Фокус собрал три недорогих смартфона от Motorola, POCO и Xiaomi, которые можно купить сейчас. Аппараты предлагают солидное соотношение цены и возможностей в своем классе.

Motorola Moto G57 Power

Moto G57 Power оснащен 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. За производительность отвечает 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Корпус с отделкой из экокожи защищен от влаги по стандарту IP64 и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

Смартфон Moto G57 Power Фото: fonearena.com

Главным преимуществом смартфона выступает емкий кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки, обеспечивающий до трех дней работы без подзарядки. Система камер объединяет в себе основной 50-мегапиксельный сенсор и 8 Мп ультраширокоугольный модуль. Модель также предлагаем аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и операционную систему Android 16.

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Вердикт эксперта: хороший смартфон Motorola среди моделей начального уровня. Скорость работы будет приличной, а большая батарея обеспечит длительную автономность. Отдельно радует разъем для проводных наушников — очень редкая на сегодня особенность. Из недостатков: хотелось видеть более яркую OLED-панель вместо IPS-матрицы.

Цена в Украине:

Moto G57 Power 8/256GB — 9999 грн

POCO M8 5G

Смартфон POCO M8 5G получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392x1080 точек, частотой 120 Гц, высокочастотным ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Основой устройства стал 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 в связке с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ с поддержкой карт памяти MicroSD. Телефон выполнен в тонком корпусе толщиной 7,4 мм и защищен от пыли и водяных струй по стандарту IP66.

Смартфон POCO M8 5П Фото: gsmarena.com

Камеры: 50-мегапиксельная основная с поддержкой съемки 4K-видео и 20 Мп фронтальный модуль. Аккумулятор емкостью 5520 мАч поддерживает быструю 45-ваттную зарядку и обратную проводную зарядку мощностью 18 Вт. Из дополнительных удобств выделяются оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики с Dolby Atmos и фирменный ИК-порт.

Вердикт эксперта: крепкий середняк POCO, который особо не разочаровывает ни в одном из аспектов. AMOLED-дисплей и возможность расширения хранилища картой памяти — главные хайлайты. В целом это надежный выбор за свою цену.

Цена в Украине:

POCO M8 5G 8/256GB — 11 999 грн

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G

Среднебюджетный Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с повышенным разрешением 2772x1280 пикселей, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и поддержкой технологий HDR10+ и Dolby Vision. Аппаратной основой выступает 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Смартфон отличается ультимативной водонепроницаемостью по стандартам IP68/IP69K.

Смартфон REDMI Note 15 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Ключевое преимущество модели — 200-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией (OIS), дополненная 8 Мп ультрашироким сенсором. Кремний-углеродная батарея емкостью 6580 мАч поддерживает 45-ваттную зарядку и мощную обратную зарядку на 22,5 Вт. Модель поставляется с Android 15, оболочкой HyperOS 2 и качественными стереодинамиками.

Вердикт эксперта: сильное предложение в среднем классе. Установлен большой дисплей высокого качества и неплохая камера. Производительность нельзя назвать выдающейся для этой цены, но в большинстве задач все будет работать шустро. Из нюансов: 45-ваттная зарядка не очень быстрая, плюс Android 15 из коробки. Впрочем, телефон будет получать обновления ПО еще несколько лет.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G 8/256GB — 15 999 грн

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