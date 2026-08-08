Лучшая 200-мегапиксельная камера на рынке? Samsung показала сенсор ISOCELL HPC (фото)

Samsung продолжает удивлять камерами в смартфонах. Новый фотосенсор на 200 Мп примечателен дебютной технологией DeepPix.

Среди особенностей камеры — поддержка 16-битного формата RAW, увеличенный динамический диапазон и повышенная светочувствительность при съемке в темноте, пишет GSMArena.

Характеристики

Сенсор выполнен в оптическом формате 1/1,3 дюйма с размером пикселя 0,6 мкм. Ключевым нововведением стала технология DeepPix, которая увеличивает емкость каждого пикселя и позволяет удерживать больше света перед появлением засветов. Это повышает детализацию в тенях и расширяет динамический диапазон на снимках.

Также ISOCELL HPC поддерживает съемку в 16-битном формате HDR, что снижает уровень шума при плохом освещении. Новая система микролинз и световодов эффективнее направляет световой поток на матрицу, сохраняя реалистичную цветопередачу.

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Возможности зума Samsung ISOCELL HPC Фото: Samsung Electronics

Масштабирование без потери качества и видео 4K

Датчик поддерживает внутрисенсорный зум на уровнях 1x, 1.5x, 2x, 3x и 4x без потери качества HDR. Это обеспечивает одинаковую детализацию и цветопередачу независимо от выбранного фокусного расстояния.

Для любителей видеосъемки добавлена поддержка записи видео в разрешении 4K с частотой до 180 кадров в секунду для создания плавных замедленных роликов.

Первые смартфоны с сенсором Samsung ISOCELL HPC появятся на рынке до конца 2026 года.

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