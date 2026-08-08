Найкраща 200-мегапіксельна камера на ринку? Samsung показала сенсор ISOCELL HPC (фото)

Samsung продовжує дивувати камерами у своїх смартфонах. Новий фотосенсор на 200 Мп вирізняється дебютною технологією DeepPix.

Серед особливостей камери — підтримка 16-бітного формату RAW, розширений динамічний діапазон та підвищена світлочутливість під час зйомки в темряві, пише GSMArena.

Характеристики

Сенсор виконаний у оптичному форматі 1/1,3 дюйма з розміром пікселя 0,6 мкм. Ключовим нововведенням стала технологія DeepPix, яка збільшує ємність кожного пікселя та дозволяє утримувати більше світла до появи пересвічень. Це підвищує деталізацію в тінях і розширює динамічний діапазон на знімках.

Також ISOCELL HPC підтримує зйомку у 16-бітному форматі HDR, що знижує рівень шуму в умовах слабкого освітлення. Нова система мікролінз і світловодів ефективніше спрямовує світловий потік на матрицю, зберігаючи реалістичну передачу кольорів.

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Можливості зуму Samsung ISOCELL HPC Фото: Samsung Electronics

Масштабування без втрати якості та відео 4K

Датчик підтримує вбудований зум на рівнях 1x, 1,5x, 2x, 3x та 4x без втрати якості HDR. Це забезпечує однакову деталізацію та передачу кольорів незалежно від обраної фокусної відстані.

Для любителів відеозйомки додано підтримку запису відео у роздільній здатності 4K із частотою до 180 кадрів на секунду для створення плавних уповільнених роликів.

Перші смартфони з сенсором Samsung ISOCELL HPC з’являться на ринку до кінця 2026 року.

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